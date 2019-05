Para la actual legisladora del oficialismo Myriam Martínez y candidata a la reeleccion por Unidad Fueguina, el intendente de Rio Grande “ Gustavo Melella es Fabiana Ríos, y Fabiana Ríos es Catena ”, por eso pidió a los fueguinos “ no volver al pasado ”. Aunque resulta por demás extrañas las declaraciones de Martinez, que parece haberse olvidado que en la actual gestión de Bertone, están como funcionarios Leonardo Gorbacz, Omar Nogar, el Jefe de Policia Nelson Moreyra, Ruben Banthje, Guillermo Worman, Victor Diaz, Manuel Raimbault (ideologo de las reformas jubilatorias) por citar algunos de los que fueron funcionarios de Rios mas mediáticos que ocupan cargos políticos en la gestión actual de Bertone.

Lamento la demagogia del ex gobernador Colazo, diciendo que va a devolver el 82% móvil y que va a devolver el fondo solidario, y que solamente va a quedar para los jubilados que superen los 170 mil pesos de haber, pero solamente sobre el excedente. Es decir que si un jubilado cobra 200 mil pesos, solamente van a hacer el descuento del 15% sobre los 30 mil de diferencia. No queremos volver para atrás con esta persona

Melella es Ríos : Respecto de las declaraciones del intendente Gustavo Melella, una de las opciones junto con Bertone con más posibilidades de llegar a la gobernación entre las tres fórmulas en juego, la legisladora optó por una polarización no con el referente de Río Grande, sino con Fabiana Ríos.

Increíblemente la parlamentaria aseguro que luego de los avances logrados por la gestión Bertone, “”, reiterando que el proyecto del intendente Gustavo Melella es “el de Ríos y Catena”, y sumó al retroceso al ex gobernador Jorge Colazo, por sus promesas de dar marcha atrás con la reforma jubilatoria. Afirmó que es “demagogia”, recordando que Colazo “fue destituido por mal desempeño del cargo”, con serias dudas del aporte que puede dar a una gestión. “Tampoco queremos la Legislatura de antes, donde nos iban a patotear y los legisladores querían gobernar la provincia”,Consideró que “en forma irresponsable habla de un tema que nos ha costado muchísimo, porque nos encontramos con una provincia incendiada, luego de un gobierno de Fabiana Ríos manejado por Catena y un grupo de sindicalistas, que decidían qué teníamos que hacer los fueguinos. En la Legislatura estábamos sometidos al apriete constante de muchísimas personas, sindicatos y organizaciones sociales que querían hacer lo que ellos querían. Los jubilados no sabían cuándo iban a percibir sus haberes, los empleados públicos no cobraban sus aguinaldos y vivíamos con adelantos de coparticipación, utilizando el revolving del banco, adelantos de regalías petroleras. Era una provincia solamente para pagar salarios y totalmente dependiente del gobierno nacional, que hizo mucho por la provincia, pero lamentablemente la gobernadora no lo supo aprovechar”, manifestó.Mencionó que “hay alrededor de un 20% de los jubilados que cobran haberes superiores a ese monto y son muchísimos. Algunos viven en la provincia y otros no. La modificación de las leyes provinciales de jubilaciones y pensiones nos costó muchísimo, y no había otra manera de seguir adelante, para tener una caja sustentable. Antes la caja usaba fondos provinciales, que son de todos”, dijo, al tiempo que garantizó que no están previstas más reformas al sistema. “Nosotros no tenemos en agenda ningún tipo de modificación más.“Algunos se hacen los desmemoriados y me extraña muchísimo que el ex gobernador diga todo esto, porque su hija fue candidata a diputada nacional por el espacio nuestro y conoce perfectamente la política del gobierno de Rosana Bertone, y además la defendió. Entiendo que ahora, si llegan a la Legislatura, van a tirar por la borda todo el trabajo de la gobernadora Bertone”, cuestionó.Melella había cuestionado el endeudamiento de la provincia, que podría heredar, y la legisladora le recordó que “nosotros tomamos una deuda pero no para pagar salarios, sino para hacer obra pública que está a la vista, aunque se dicen muchas mentiras. Nosotros estamos defendiendo lo que hicimos y lo que nos queda por hacer.Esto ayuda muchísimo ante la crisis que se está atravesando, que no es producto de la gestión Bertone sino de las políticas nacionales que golpean a cada familia fueguina. Nosotros estamos colaborando con estas herramientas, que son recursos que no van a ingresar a las arcas del Estado, y estamos hablando de más de 700 millones anuales, sumando el consenso fiscal, y con estas últimas medidas, hablamos de más de 96 millones”, indicó.por eso vamos a defender cada decisión y cada acción que tomamos para defender la paz social, los 180 días de clase, la obra pública que se ha generado, la defensa de nuestra soberanía y de la ley 19640. Son temas fundamentales que hacen a una provincia cada vez más autónoma y hoy nosotros somos una provincia autónoma”, concluyó.