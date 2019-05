La Cámara de Comercio de Ushuaia cuestionó la falta de reacción del poder político al querer aprobar una emergencia comercial en Tierra del Fuego y ademas critico al Ejecutivo municipal por el aumento de los impuestos.

únicamente lo que hace es arreglar el cajón para el muerto que va a fallecer en seis meses, como dijo uno de los comerciantes en la reunión

Se deberían juntar y ponerse de acuerdo, porque no se puede pagar. Al comercio es al único que se le sube la alícuota por el pacto fiscal en lugar de bajar, y teóricamente se va a bajar en dos o tres años

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Ramiro Requejado, evaluó por Radio Nacional Ushuaia la reunión de comisión de la Legislatura convocada para analizar el proyecto de emergencia comercial girado por la gobernadora Bertone, que suspende por 180 días los embargos de AREF a deudores del fisco.“Tanto en lo personal como desde la Cámara de Comercio rescatamos como positivo la convocatoria a la reunión de comisión, porque estamos pasando un momento difícil desde hace muchos años y no teníamos la posibilidad de exponerlo en la Legislatura”, dijo, ante una tardía convocatoria para abordar el problema.“Las suspensiones de embargos afectan a muy poca gente, porque en Tierra del Fuego se pagan los impuestos y no es como en otros lugares del país donde hay mucha informalidad. Realmente no es un problema real ese, sino que apuntamos a algo que se hace muy poco en el país, que es premiar al que paga, y que se ordenen cuestiones que quedaron desactualizadas en los premios al que paga”, dijo.. “A veces no se entiende cómo se manejan las cosas en los diferentes niveles del estado. Estos últimos tres años han sido los más difíciles y en todos los niveles del estado nos aumentaron todo. Hablan entre ellos, viene uno, te pega el mazazo y después viene otro y te remata”, graficó.Agregó que además “falta el análisis de cada ciudad, porque las realidades son distintas y complicadas de los dos lados. Si bien a Ushuaia lo empuja un poco más el turismo y Río Grande está más complicada,. Hay gente que va a necesitar una moratoria, pero tampoco son tantos, porque acá la gente paga. Son pequeñas cosas las que se pidieron y luego están los beneficios que lograron otras provincias a nivel AFIP con la emergencia comercial”, concluyó, respecto de las gestiones que realizaron tanto Santa Cruz como Chubut para lograr que el organismo nacional adhiera.