En plena campaña por la reeleccion la gobernadora Bertone anunció 1260 nuevas soluciones habitacionales para Ushuaia y Rio Grande.

hoy anunciamos dos operatorias concretas: 420 lotes en el Sector 3 de la Urbanización Río Pipo en Ushuaia y 768 lotes en la Urbanización Cabo del Mar, dentro de la Margen Sur de Río Grande

Por su parte, el secretario de Planificación arquitecto Olaf Jovanovich, realizó una presentación en la que destacó el crecimiento demográfico explosivo de nuestra provincia, que en los últimos 30 años ha sido del 365% en contraste con el crecimiento poblacional nacional que fue del 45%. El funcionario explicó que “la explosión demográfica se tradujo en una explosión en la demanda habitacional, y esto se vio agravado por la falta de planificación e inversión en el periodo 2007-2015, donde solamente se pagaban salarios y jubilaciones, y además fuera de término”.

Vázquez también detalló que el valor del metro cuadrado de suelo en “Cabo del Mar” se estableció en $2.719,65 mientras que en el Río Pipo es de $3.548,23 para cada uno de los lotes con todos los servicios

Conferencia de prensa para pegarle a Melella : Para finalizar la conferencia de prensa en Rio Grande, el ministro de Gobierno José Luis Álvarez cuestionó que "a pesar que el Municipio de Río Grande declaró la emergencia habitacional en 2013 por resolución 173/13, y luego por ordenanza 3229 en 2014 aprueba el uso residencial y el fideicomiso Cabo de Mar, lamentablemente ahora se han dedicado a obstaculizar la enorme mayoría de las obras que construye el Gobierno en Río Grande, a pesar de lo cual la gobernadora nos instruyó para buscar siempre el mejor camino para que las soluciones lleguen a la gente".

La mandataria en conferencia de prensa junto a gran parte de su gabinete destacó la planificación que ha permitido generar soluciones habitacionales concretas para Río Grande y Ushuaia, a pesar de la crisis económica nacional.A su vez, la gobernadora defendió la operatoria que instrumentó en 2016 con la colocación de bonos de afectación exclusiva para nuevas obras “sin lo cual estas nuevas soluciones para los vecinos de Río Grande y Ushuaia no serían posibles, ya que la Nación no nos está enviando los recursos comprometidos”, aseguró.Jovanovich agregó que la planificación de la gestión de Rosana Bertone permitió la realización de un verdadero sistema de obras de infraestructura (gas, energía, agua, cloacas, calles, pluviales, centros de salud, entre otros), que permite que la solución habitacional se produzca de forma integral.También detalló que "en Río Pipo la primera etapa de la urbanización se está llevando adelante por un monto de 328 millones de pesos y en agosto de 2020 estará finalizado." y que en el caso de Cabo de Mar son 384 lotes de 1800 mts 2 con igual sistema de ahorro previo, respetando la antigüedad de inscripción, no poseer otros bienes inmuebles en ninguna provincia de territorio argentino, y otros requisitos que la normativa establece".El vicepresidente del IPV Fabio Escobar también se refirió a los obstáculos que permanentemente pone el Municipio de Río Grande "como con la planta de tratamiento de líquidos cloacales que nos generaron 9 meses de demoras, o las complicaciones que nos ponen para llevar gas a 5 barrios o las vueltas que nos dan para que podamos hacer las escaleras de emergencia en Chacra II".