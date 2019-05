La gobernadora Rosana Bertone cuestionó la agresividad de sus adversarios y aseguró que ha llegado a temer por la vida de su hija . Reveló que lo primero que hace todos los días es pedirle a dos o tres funcionarios que vean por dónde la van a atacar, y manifestó que no quiere que estas situaciones la distraigan de sus funciones. “Tengo que estar pensando si me van a romper escuelas, si me las van a incendiar, si les va a pasar algo a mi hija o me van a ensuciar con mi trabajo institucional”, dijo, haciendo responsable al intendente Melella de este estilo de campaña, en lugar de debatir ideas.

o no sé qué hace Melella con su trabajo, quizás es buenísimo en el municipio o quizás no, y la gente lo evaluará, pero yo no me meto a hacerle cosas negativas. Detesto la construcción negativa de la política, de la vida. En esta campaña siento que en un punto hasta he llegado a temer por la vida de mi hija y qué les puede llegar a pasar, porque ya uno no sabe hasta qué punto pueden llegar a atacar a un candidato

“La verdad un poco me cansa el ataque, y me tengo que levantar todos los días con la mejor predisposición y en primer lugar decirle a tres o cuatro funcionarios que se pongan a fijarse qué nos van a hacer hoy. La primera medida es ver qué nos van a hacer hoy y cómo vamos a tratar de defendernos de las cosas que nos tiren encima, y no distraernos de lo que tenemos que hacer nosotros, que son dos cosas, por un lado seguir gobernando, porque hay una crisis terrible y nos reunimos todas las semanas en el gabinete económico y social. Y luego, fuera del horario habitual, tengo que hacer la campaña política, acompañar a Walter en Ushuaia, a Martín Pérez en Río Grande, a Queno en Tolhuin, y tengo que hacer un trabajo político, ahora también con esto de Alberto Fernández, porque quiero ayudar en lo que pueda”, dijo.

“ Melella está muy confundido si cree que a mí me ensucia porque critica al IPV. Él ensucia a todos los trabajadores del instituto de vivienda. Es como si yo hablara de los trabajadores de obras sanitarias del municipio, que deben ser excelentes. Yo no desmerezco a la gente pero ellos subestiman el trabajo técnico que hay . El estado tiene una dinámica institucional y por más que tenga un presidente y un vicepresidente, yo no controlo. Las áreas son controladas por los administrativos y la provincia no tiene la dinámica de un municipio, porque tiene un montón de controles que no tiene el municipio, y yo mando todos los expedientes al Tribunal de Cuentas, aunque ellos no me lo quieran recibir, porque no puedo ver todo”, concluyó.

