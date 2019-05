En las proximas elecciones provinciales y municipales de Tierra del Fuego un total de 4.500 adolescentes menores, de entre 16 y 18 años figuran en los padrones definitivos de la provincia, los cuales estan habilitados para votar por primera vez. Aunque hay que recordar que dentro de esa franja de edad no hay obligación de hacerlo, ya que a pesar de que son considerados electores, no hay penalidad ni sanción para aquellos que decidan no concurrir a votar.



El requisito para que estos menores de edad puedan ingresar al cuarto oscuro es que figuren en los padrones definitivos: Aquel que no aparece ya no tiene cómo reclamar.

En cualquier caso, la participación en las urnas de esta franja etaria en las elecciones de 2017 fue en Tierra del Fuego del 30%, un porcentaje por debajo de la media nacional.

La fecha límite para cumplir 16 y votar:

En el país y a partir de la sanción en octubre de 2012 de la ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, los jóvenes mayores de 16 pueden votar. Desde su primera implementación, que fue en las elecciones legislativas de 2013, el padrón nacional de jóvenes se ha duplicado y pasó de 627.364 electores que hubo en las primarias de 2013, a 1.230.284 que hay habilitados para votar por primera vez en la próxima elección nacional, en octubre.Sin embargo no habrá sanciones para aquellos jóvenes que no figuren en los padrones, precisamente porque no están obligados a votar.La legislación actual establece que un joven menor de 18 años tiene plazo hasta el mismo día de la elección general de la que desea participar, para cumplir los 16 años de edad mínima que lo habilitan a sufragar. Además era indispensable que figure en los padrones definitivos, cuya fecha límite para revisar y tramitar cambios para la eleccion provincial ya vencieron, no así para las elecciones generales ya que el plazo es de 180 días previos a esa elección.