El Ministro Jefe de Gabinete de Bertone e integrante por el Ejecutivo del Consejo de la Magistratura, señalo que “ no hay confianza en el funcionamiento de la Justicia en Río Grande ”, si bien dijo que no es su opinión sino lo que escucha de la gente, el funcionario uno de los mas cuestionados del circulo intimo de la gobernadora y a su vez catalogado por gran parte del sector de Unidad Fueguina como un espanta voto.

Recordemos que a pedido de la defensa del intendente de Rio Grande, se denuncio a los funcionarios provinciales por cohecho y peculado (ver)

es lo que escucho permanentemente, no tan así en Ushuaia, es un problema en todo el país, pero lo escucho con fuerza acá en Río Grande, donde no hay confianza del funcionamiento de la Justicia, no es mi opinión transmito lo que escucho

Si respecto de esa causa tiene algún cuestionamiento, Gorbacz respondió, “no hemos evaluado el trámite de la causa, solamente que hemos recibido una denuncia que no nos tocó aún evaluar”, dijo respecto al jury presentado al juez de la causa ante el Consejo de la Magistratura.

Realizo las declaraciones luego de quedar al descubierto que la casa otorgada en forma directa a la hija de uno de los testigos en contra del intendente Melella, había sido entregada por el IPV a Leonardo Gorbacz, quien a su vez de manera irregular y salteándose todas las normativas vigentes en forma conjunta con el Secretario de Seguridad, Javier Eposto se la entregaron al ex policia retirado Hugo Moya para su hija.El juez Raúl Sahade emitió la nulidad y un severo llamado de atención al Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien en un dictamen aseguró que no hubo delito y el magistrado considera que actuó el Fiscal fuera de derecho y “carente de fundamentación” lo resuelto por Quadrini.El próximo escrito de Quadrini deberá guardar una mejor fundamentación o este incidente podría ser elevado al Fiscal Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano, a fin de que tome medidas disciplinarias en razón del deslucido papel que viene tomando la acusación pública a lo largo de todo este caso.Inmediatamente eso fue vinculado al caso Melella, a lo que respondió, “hablé en general, con el caso Melella me expresé en su momento que es un tema que debe resolver la Justicia, necesitamos confiar en la Justicia”.Esa denuncia aún no tuvo trámite alguno, “supongo son los tiempos normales, todo informe requiere recabar información, pero es una información que le podrá dar el presidente del Consejo”, dijo en referencia al integrantes del Superior Tribunal, el Dr. Gonzalo Sagastume, quien debería elevar un informe sobre ese jury a los demás integrantes del Consejo.