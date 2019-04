El ex intendente y candidato a legislador por el frente Ser Fueguino, Federico Sciurano, se pronunció respecto al panorama político fueguino y su condición actual, que lo tiene nuevamente a un paso de competir en los comicios para ocupar un cargo Ejecutivo. Dijo que Bertone 'tiene capacidad política' y que se necesita que a Vuoto 'le vaya bien', para que la ciudad de Ushuaia salga adelante .

En este sentido, el ex Jefe Comunal ponderó la "capacidad política" de la actual gobernadora Rosana Bertone, y reforzó la necesidad de que al intendente Vuoto "le vaya bien", para que la ciudad pueda salir adelante.

Por último, Sciurano se refirió a la denuncia que se efectuara un par de años atrás en la Justicia por presunto fraude durante su gestión, y aclaró que en realidad se trató de una autodenuncia, al admitir que puede ser "un inútil" pero no "un delincuente".

Fui a la Justicia y pedí que me investiguen, dijeron que no había ningún delito. Ni el fiscal de la causa ni el Municipio apelaron", sentenció

Sciurano, reconoció que durante su gestión al frente del Ejecutivo municipal "cometió errores", no obstante lo cual siempre "puso la cara. A mi me iban a putear a la puerta de la Municipalidad y los atendía""Cuando se fue el Garramuño del Municipio y me tocó reemplazarlo, habiendo sido yo opositor, a mi no se me cruzó destrozar todo lo que hizo. Terminamos la doble Maipú que él empezó; eso tiene que ver con la necesidad de tener una dirigencia madura. Y no venir con eso de que 'el que se fue es un delincuente' ”, manifestó Sciurano, en entrevista con FM Master's."Yo perdí una elección y me dijeron de todo, pero nunca me fui. Pongo la cara y siempre lo hice durante mi gestión; a mi me iban a putear a la puerta de la Municipalidad, yo salía por la entrada y atendía a los que estaban puteando", enfatizó.A mi nunca me denunciaron, yo me fui a denunciar cuando pusieron en duda mi buen nombre y honor. Yo soy un tipo decente; puedo ser un inútil pero delincuente no soy.