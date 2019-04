La Justicia de la provincia procesó a un hombre identificado como Alejandro Pereyra quien se encuentra preso, por violar a una niña menor de edad, dentro de la cárcel de la ciudad de Ushuaia donde cumple condena por abusar de su hijastra, informaron fuentes judiciales, si bien la noticia se habia conocido en agosto del 2018 (ver)

Héctor Ceferino Ramos

papá me toca y me hace cosas de grande

Si bien el sujeto, que también tiene otro hijo menor de edad, negó en su declaración indagatoria haber cometido el abuso sexual e incluso haber estado a solas con la niña

El rol penitenciario

no haber dispuesto más personal para controlar a los visitantes”, lo que “habría evitado la comisión del delito

Además, el juez sobreseyó a otros cuatro agentes penitenciarios que habían sido indagados por su presunta responsabilidad en la falta de controles

La investigación judicial demostró que el recluso, de 35 años y quien cumple una pena de 15 años de prisión por la violación de su hijastra cuando era menor y estaba bajo su cuidado, aprovechó el horario de visitas del establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, para abusar sexualmente de su hija de 9 años.Además, dictó el procesamiento del subalcalde del Servicio Penitenciario Provincial,, a quien responsabilizó de incumplir sus deberes de funcionario al no garantizar los controles que “hubieran impedido” el abuso en perjuicio de la menor de edad, señalaron las fuentes.Una vez que traspasaba los controles de entrada, acompañada de una tutora, ingresaba a una celda que su progenitor tapaba con “sábanas, cortinas y una frazada” para que no pudiera verse desde el exterior.El juez tuvo en cuenta como evidencia “el relato creíble de la víctima”, la pericia psicológica que demuestra “signos compatibles con abusos sexuales recientes” y el informe psiquiátrico donde se indica que el acusado posee “rasgos psicopáticos” y orientación hacia la “pedofilia”.La pequeña concurría al establecimiento llevada por una tutora, dado que la madre se niega a ver a su ex pareja, y en un pasillo de la cárcel era dejada sola con el padre durante todo el tiempo de duración de la visita, relataron los testigos.“Ramos era la persona indicada para solucionar esta cuestión, porque como se encuentra acreditado (en la causa) la designación de guardias y recargas era justamente su labor”, sostuvo De Gamas Soler.Por otra parte, como el acusado cumplirá la mitad de su condena, por el primer abuso, en noviembre de este año,