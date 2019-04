La Comisión Electoral del Movimiento Popular Fuguino oficializó a la lista "Ponele Garra al Movimiento" y de esta manera habrá elecciones internas en Ushuaia el próximo 14 de abril. La lista "Celeste y Blanca - Por un Futuro en Movimiento" había realizado impugnaciones a algunos candidatos por falta de pago de aportes partidarios y por la supuesta falsificación de avales.

Si bien luego de la impugnación Miguel Recchia realizó una transferencia en nombre del edil, por casi 75 mil pesos, quedó pendiente la denuncia de falsificación de avales, que no evitará la exclusión de la lista “Ponele Garra al Movimiento”.

“La otra obligación es más formal, y tiene que ver con la presentación del libre deuda de los que estamos en el ejercicio de la función pública representando al MPF. Como legisladores y concejales tenemos la obligación de aportar mensualmente el 5% de nuestra dieta, que en definitiva es el salario que nos paga la gente, para sostener al partido. Hubo candidatos de la lista 2 que no presentaron en tiempo y forma el pago de los aportes”, dijo de una situación que fuera reconocida públicamente por Miguel Recchia, junto con la transferencia realizada para saldar esa deuda.

En este último caso, la Comisión Electoral resolvió enviar a la Justicia Electoral un escrito para que se investigue si hubo falsificación de avales partidarios por parte de la lista que encabezan Jorge Lechman y Ricardo Garramuño.El legislador Pablo Villegas había explicado la situación del concejal Ricardo Garramuño, uno de los impugnados por no pagar los aportes partidarios “durante más de tres años”, lamentando su “inconducta partidaria”.Villegas remarcó que es obligación por carta orgánica y estatuto para toda lista que se presente que esté “avalada por la firma de afiliados de manera legal, que no ha sucedido en este caso, porque hay avales que se encuentran adulterados y falsificados, y esto lo han manifestado nuestros propios afiliados. No es una novedad y es una práctica de la mala política que no queremos que ingrese en el MPF”, subrayó.