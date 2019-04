El intendente de Río Grande, Gustavo Melella salió a defender el acuerdo con la ex gobernadora Fabiana Rios y dijo que con el Partido Social Patagónico mantiene coincidencias políticas y programáticas de cara a las elecciones de junio próximo.

“Chaleco de plomo es la desocupación; es haber votado la reforma jubilatoria; es haberse endeudado en el exterior siguiendo los lineamientos de Macri; es haber acompañado todas las medidas del Gobierno Nacional en contra de la soberanía; haber acompañado al Fondo Monetario Internacional, esos son los verdaderos chalecos de plomo” aseguró el jefe comunal.

“Lo que pasa -prosiguió - es que muchos tienen poca memoria y ya se olvidaron que el año pasado cuando nosotros dijimos que estaba aumentando la pobreza y la indigencia hubo actores locales que salieron a contestarnos. Esos son verdaderos chalecos de plomo”.

En declaraciones a FM Del Pueblo Melella afirmó que “el PSP está haciendo su trabajo, está armando su propio frente y no es un chaleco de plomo”, ante la consulta acerca de si “no sentía o no le habían dicho que el PSP es un chaleco de plomo”.Siguiendo la misma línea, el intendente agregó que “como estrategia comunicacional algunos me vinculan con personas o partidos, cuando el chaleco de plomo real es el congelamiento y rebaja de los salarios, el crecimiento de la pobreza, haber acompañado las políticas de Cambiemos”.