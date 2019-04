La Legislatura provincial aprobó por mayoría el decreto del Gobierno que ratifica la cesión de 10 mil hectáreas en la reserva natural Corazón de la Isla a un privado. La iniciativa resultó aprobada por el voto del bloque oficialista. Los bloques UCR-Cambiemos y MPF se opusieron al proyecto.

El MPF aseguró que expropiará de nuevo las 10 mil hectáreas:

Bilota cargó contra el MPF “en la gestión Estabillo hicieron 38 adjudicaciones”

“Hay un primer decreto de adjudicación de 1979, eso no lo generó este Gobierno, el segundo decreto es de 1999, gestión del Movimiento Popular Fueguino, cuando va la señora Antunovich con el decreto de adjudicación del año 71 y solicitar la mensura, la propia secretaría Legal y Técnica del MPF le dijo es muy complicado y le dijeron que hiciera un proyecto productivo y se le adjudicación más de 3 mil hectáreas”, señaló en un cruce con los legisladores de la bancada mopofista.

Durante la sesión, se constituyeron en comisión para debatir dos dictámenes: uno en mayoría que impulsaba la aprobación del decreto de Gobierno y otro en minoría, que pedía su rechazo.En primer termino desde las asociaciones ambientalistas presentes en la Legislatura Provincial advirtieron que la cesión de 10 mil hectáreas de la reserva Corazón de la Isla causará un “impacto ecológico” y que no es procedente, refirieron desde la asociación Menekenk.En el inicio de la sesión el legislador del MPF, Damián Loffler, dejó sentado, “para que estas tierras vuelvan a la reserva Corazón de la Isla”.“¿Que va a hacer va a cajonear el expediente, no cumplir una manda judicial como hizo la gobernadora Ríos, quien va a pagar esto las consecuencias legales de no cumplir esta orden judicial?”, expresó Bilota, quien contraatacó acto seguido.“¿Cuantos expedientes se adjudicaron de tierras en la gestión actual cero, en el Movimiento Popular Fueguino fueron 38?”, refirió en el momento más caliente de la sesión donde terminaron a los gritos con el legislador Damián Loffler.