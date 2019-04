Denuncia de la Cooperativa Renacer por estafa de un comerciante de Ushuaia, al comprar 60 televisores con cheques sin respaldo financiero a la empresa recuperada. “ Nos agarró en un momento de mucha debilidad y con las defensas bajas ”, dijo Monica Acosta, quien dijo que dieron plazo hasta el viernes para que este hombre pague lo adeudado, sino haran publico su nombre.

Lo más doloroso es que se trata de alguien conocido en nuestra ciudad y nos ha colocado en esta situación de indefensión, cuando lo único que estábamos persiguiendo los compañeros era cumplir con un compromiso tan importante como es la devolución de un crédito

La estafa supera el millón doscientos mil pesos y pudo ser peor, porque esta misma persona había hecho un pedido de 240 unidades para vender en Buenos Aires, con la misma modalidad de pago de cheques sin fondo. En este caso el perjuicio podría haber superado los cuatro millones, pero la maniobra fue advertida a tiempo, antes de concretar esta venta.

Consultada sobre los controles previos a los clientes, indicó que “todo fue muy rápido, nosotros lo ingresamos al sistema como hacemos siempre para ver si no estaba fuera de operatividad, con la base de datos oficial que tiene cualquier comercio. No estaba denunciado, pero cuando quisimos entregar los cheques al banco, no quisieron responsabilizarse de recibirlos. Ahí empezamos a investigar banco por banco a este cliente y nos enteramos de que dejó deudas y tiene una situación compleja del punto de vista financiero”.

Sumada a la complicada situación de la Cooperativa Renacer, con parate cuanto menos hasta agosto por la falta de pedidos del continente, se agravó en los últimos días, según relato Mónica Acosta a Radio Provincia donde indico que fueron víctimas de una estafa, cuando pensaban que habían logrado una venta importante de televisores que les ayudaría a pagar el crédito pendiente con el banco Tierra del Fuego.. Además, algunos de los contactos de Facebook de Renacer de la ciudad de Río Grande los pusieron sobre aviso de que estaban vendiendo sus televisores.“Todo esto lo único que hace es colocarnos en situación de desborde. Si esta persona no deposita los recursos que tiene que depositar este viernes, nos estaremos presentando para hacer la denuncia que corresponde. Decía que era representante de hoteles que querían renovar los modelos de 32 pulgadas pero no era representante de ningún hotel.”, contó Acosta.“Esperamos que a la brevedad el pago sea subsanado, y podamos llevar estos recursos a la gerencia de riesgo crediticio del banco, como nos hemos comprometido”, dijo Acosta, dado que la prioridad de la cooperativa es cancelar estas obligaciones, para lo cual este fin de semana pondrán a la venta dos modelos de televisores en Río Grande.“Después de veinte años de trabajo, realmente nos agarró en un momento de mucha debilidad y con las defensas bajas.. Como eran cheques diferidos, a lo mejor no contaban con que nosotros rápidamente íbamos a buscar descontarlos de nuestra cuenta bancaria. De haber esperado para ir a depositarlos, se hubieran salido con la suya”, concluyó.