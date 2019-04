De aquel " Bertone da vergüenza ni siquiera defiende su provincia son funcionales al Gobierno nacional " que manifestó hace un tiempo, Alberto Fernandez, el ex Jefe de Gabinete del gobierno de Nestor Kirchner, al referirse a la gobernadora de Tierra del Fuego, en un acto en el club Sportivo, junto a la mandataria fueguina y al candidato a intendente por Rio Grande, el diputado nacional, Martin Perez, como la solución a todos los problemas de la provincia.

Fernández, manifestó que todos saben que "con Macri se viven tiempos díficiles", por lo que instó a una necesaria "unión de fuerzas" en las provincias para propiciar la gesta de una nueva alternativa nacional, dentro de la cual no desestimó incluir a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

Fernández mencionó que “mientras nosotros nos peleábamos, Macri llegaba al poder, y mientras nos seguíamos peleando, ellos seguían haciendo esta política que le sacó a Tierra del Fuego cientos de empresas y miles de puestos de trabajo. Tenemos que estar unidos no para ganar una elección, sino para que la gente de perder”.

En la política todo vale, todo cambia y de las criticas despiadadas se pasan a los besos y abrazos en campaña electoral,, dice que Bertone puede participar de un armado electoral en una formula para competir con Macri, si es que Cristina no es candidata a presidente."Vine a TDF porque creo que Bertone ha hecho un esfuerzo grande, y porque me preocupa terminar con este tiempo de Macri", expresó Fernández."Vine a Tierra del Fuego porque correspondía; hace tiempo que no veo a la gobernadora. Tengo la impresión que vamos a obtener muchos más puntos de acuerdo que diferencias", vaticinó.Asimismo, dijo que “todos tuvimos desencuentros, nos hicimos daño, y el triunfo de Macri fue consecuencia de ello. Es momento de mirar hacia adelante, debatir hasta el cansancio si hace falta y respetarnos porque el país lo necesita”.En ese sentido la gobernadora Bertone destacó la necesidad de “debatir cuál es el futuro de nuestro tierra que es nuestra industria, y queremos que también sea la industria petroquímica. Es un desafío que aún tenemos, como el de recuperar los puestos de trabajo y eso va a ser posible si, en Tierra del Fuego, podemos los peronistas, vengamos de donde vengamos, lograr la unidad de los fueguinos por sobre todas las cosas”, expresó.