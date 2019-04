Para el actual concejal de Ushuaia, Tomas Bertotto, el frente denominado Ser Fueguino representan al grupo de “Los viejos apellidos de siempre, con un discurso desgastado” , dijo el edil.

Reiteró la intención de presentar candidatos en todos los estamentos incluyendo en el mismo la integración de extrapartidarios

En base a esto, es la decisión de la Coalición Cívica ARI de no conformar el espacio que integraron el PRO y la Unión Cívica Radical en este proceso electoral. Bertotto por su parte confirmó que “ nosotros somos Cambiemos, vamos a seguir siendo Cambiemos” y se diferenció de Ser Fueguino, “esta alianza entre el PRO y la UCR” la cual criticó duramente .

No vamos a apoyar a nombres si no se respetan los valores y principios que nosotros defendemos, por eso también hemos tomado la decisión de seguir adelante como Coalición Cívica

En este sentido mencionó que “ vamos a impulsar candidatos limpios, algo no es lo que estamos viendo en otras listas ” disparó. Insistió en que Ser Fueguino “son los viejos apellidos de siempre, con un discurso desgastado, donde los candidatos no tienen nada que ofrecer ni demostrar”.

El presidente de la Coalición Cívica, el cual se postula como candidato a intendente de Ushuaia, mantuvo en reuniones Río Grande, Tolhuin y Ushuaia para cerrar las listas de candidatos de cara al proceso electoral de este año.“Estamos conformando listas representativas de la sociedad, buscamos una renovación en la política” señaló el concejal quien opinó que “se están viendo listas con las mismas caras y apellidos de siempre que no pueden demostrar demasiado lo que vienen haciendo”, en referencia a Ser Fueguino.“El cambio de nombre me parece que no es lo correcto”, insistió, y recordó que la decisión a nivel partidario es “seguir como Coalición Cívica y recibir extrapartidarios porque entiendo también que es la manera de que el espacio crezca y darle la posibilidad a aquellos que quieren participar en política de encontrar en nosotros un lugar donde son bien recibidos”.El presidente de la CC ARI consideró que “es momento de involucrarse más, aprender de los errores y buscar soluciones, es lo que la gente está esperando de nosotros”.Remarcó que “todos aquellos que aspiren a trabajar dentro de nuestro espacio tienen que tener una verdadera vocación de servicio: trabajar desde muy temprano a la mañana a muy tarde a la noche, con total entrega”.“Nosotros al contrario ofrecemos un proyecto de ciudad y provincia que se basa en nuestro trabajo de tres años de gestión en la ciudad de Ushuaia. Conocemos el problema y sabemos cuál es la solución” enfatizó.