Córdoba, oficializó su lanzamiento como candidato a legislador por el Partido Integración y Trabajo –PIT-, en un acto realizado en el quincho del gremio de Petroleros Privados.Con raíz peronista: Respecto de quiénes lo acompañan en el PIT, destacó la participación del jefe de la departamental Río Grande del PJ, el dirigente de Petroleros Privados René Vergara, que va “como primer candidato a concejal de Río Grande. Nuestro partido es el Partido Integración y Trabajo, y tiene como base la doctrina de la justicia social.”, informó.“En los últimos 25 años los estatales hemos sufrido tres paquetes de leyes que fueron en contra de los intereses de los trabajadores y creo que no alcanza únicamente con visibilizar el descontento con los bombos y las banderas, y marchar, aunque seguramente lo vamos a seguir haciendo. Entendemos que no alcanza y que hay que dar el debate en el Poder Legislativo”, remarcó.“Hoy nosotros creemos que la inflación que se prevé para 2019 ya la estamos pagando por adelantado en la góndola de los supermercados y por eso no hay ninguna mejora salarial que aguante. Por eso entendemos que hay que seguir hablando con los ejecutivos para ver qué ayuda se pueda dar antes de que concluya el año”, finalizó.