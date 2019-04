En el Centro Esther Fadul de Ushuaia, se llevo a cabo un denominado Encuentro de la Juventud organizado por el frente Unidad Fueguina que lleva adelante como candidatos a Bertone a la gobernación y a Walter Vuoto a la intendencia de la ciudad.

Vuoto en parte de su discurso de campaña, remarco las acciones que realizo desde que asumiera el cargo, convocó a los jóvenes presentes a “que se involucren para construir los caminos que permitan realizar los sueños, que son los de todos y todas quienes estamos aquí”.

“Hay que trabajar por la unidad de todos los fueguinos”, y destacó que “la única forma que tenemos de cambiar lo que no nos da felicidad, es participando. Que no los subestimen por ser jóvenes; no dejen que lo hagan. Que nadie les diga que son el futuro; ustedes son el presente”.

El mismo contó con una importante movilización de ómnibus que trajeron jóvenes desde Rio Grande y Tolhuin, ademas de los participantes por Ushuaia.En su alocucion dijo el mandatario: “Vengo a pedirles que se sigan involucrando por ustedes, por sus hijos, hermanos, amigos, por las próximas generaciones, tenemos un enorme desafío, que los pibes coman en sus casas y no en las escuelas, que sigamos ampliando derechos, que haya trabajo, y esto no lo podemos cargar en los hombros de una sola personas: tenemos que hacernos cargo”., e integrantes de su gabinete, sostuvo que “los jóvenes van a seguir transformando la ciudad y la provincia. Y nosotros los alentamos a seguir aportando ideas, a no quedarse callados, a que se capaciten, a que defiendan sus convicciones”.