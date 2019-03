El Superior Tribunal de Justicia de la provincia confirmó la condena a ocho años de prisión contra el empresario de Ushuaia Héctor Darío “el gringo” Weiss por el abuso sexual de dos niñas de 8 y 14 años, aunque el dueño de las concesionarias de autos Citroën y la distribuidora de bebidas Quilmes seguirá libre, confirmaron distintas fuentes judiciales vinculadas a la causa.

Según las fuentes consultadas, entonces, las alternativas que se producirán en la causa serán las siguientes

“Si siguen la jurisprudencia impuesta por el propio tribunal, cuando la sentencia quede firme en la provincia, Weiss tiene que ir preso”, confirmó la abogada Karina Echazú, que representa a una de las dos víctimas del caso.

Por qué lo condenaron : El empresario fue hallado culpable en 2018 de los delitos de “abuso sexual simple reiterado en un número indeterminado de veces” en concurso ideal con “abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima reiterado, tres hechos”.

El fallo del máximo tribunal fueguino rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de Weiss contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia que lo condenó por una cadena de delitos sexuales en mayo del año pasado.la defensa de Weiss presentará en los próximos días el recurso extraordinario para evitar que la condena quede firme.. Pero si el STJ lo encuentra “inadmisible”, aunque los defensores puedan igual acudir a la Corte a través de un recurso de queja, la condena se considerará firme en el ámbito provincial y Weiss deberá ser inmediatamente detenido para comenzar a cumplir la pena de 8 años de cárcel. Todo ello debería acontecer en un lapso de “dos o tres semanas”, dijeron las fuentes consultadas.La abogada mostró conformidad con el pronunciamiento judicial aunque sostuvo que “tenemos que analizar sus fundamentos y ver qué pasos son los que siguen y si nos corresponde realizar algún tipo de presentación”, señaló.El fallo lleva la firma de los jueces Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik, y no así la de la jueza María del Carmen Battaini, a quien sus pares le aceptaron un “pedido de excusación” por lo que no intervino en el acuerdo del caso.Arias dictaminó a favor de la “omisión de debate” (es decir, que el juicio contra Weiss no se hiciera) a cambio de la aplicación de una pena mínima de tres años de prisión, y utilizó como atenuantes que el empresario era “único sostén de familia” y “no tenía estudios secundarios completos”, criterios que llevaron el caso a las primeras planas de varios medios nacionales.Por otra parte, trascendió que ante el nuevo traspié judicial, que lo acerca al cumplimiento de la condena, Weiss habría decidido cambiar de abogados defensores y habría contratado a un letrado del foro local y a una abogada de Buenos Aires pero vinculada a la provincia por haber sido pareja de un ex presidente del Superior Tribunal y haber sido funcionaria del Banco de Tierra del Fuego.Al juzgar el caso en juicio, el tribunal le asignó credibilidad al testimonio de las propias víctimas, al afirmar que, en uno de los hechos, “refleja la verdad real de lo acontecido, pudiendo –entonces- afirmar que encuentro plenamente probada tanto la existencia material del hecho en trato, como la autoría por parte del imputado”. Por ese hecho, los jueces hallaron al empresario como responsable de “abuso sexual simple reiterado, en un número indeterminado de oportunidades”.