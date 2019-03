El lavado de dinero de las coimas de los testaferros K, involucra dada vez a empresas de Tierra del Fuego, no solo usaban el slogam Magallanes Aguanta como lo publicamos anteriormente, sino ahora tambien se suman las farmacias de Autofarma y un SRL que segun declaro el contador en un restaurant de la firma lograron lavar entre 5 y 7 millones en su momento.

Para 2009 Manzanares buscó desarrollar “una usina para lavar dinero" en Tierra del Fuego”:

La estructura de lavado continuó. “ Daniel quería recuperar los bienes que tenia a nombre de prestanombres ”, expresó Manzanares. En 2008 firman contratos con SPOT CAR SA, ARMORING SYSTEM “era para pasar blanco, una gente que le iba a facturar”.

Una farmacia en Santa Cruz vale entre U$S 1 y 1,5 millones

¿Qué siguió?

En su relato ante la Justicia, el contador indico que una oficina en la Avenida Néstor Kirchner, en Río Gallegos, fue una de las primeras propiedades que Víctor Manzanares compró hacia 2006 a pedido de Daniel Muñoz para el resguardo de dinero. Parte de ese dinero se volcó a la constitución de sociedades anónimas para comprar propiedades. Más de cinco empresas, compra de acciones de mineras, de firmas de insumos para hospitales, campos, terrenos, cabañas. Una gran estructura de blanqueo detallada por Manzanares donde volcaron más de U$S 130 millones.La primera empresa creada fue Madaco SA. Con la misma se compraron cuatro departamentos y un galpón en la calle Maca Tobiano 740 de Río Gallegos. “Era una operación simulada”, porque eran bienes de SL Group, propiedad el ex secretario de Néstor Kirchner.Fueron los primeros movimientos del dinero que según determinó el juez Claudio Bonadio, Muñoz manejó de las coimas cobradas a empresarios contratistas del Estado. En Estados Unidos se investigaron inversiones por U$S 70 millones, pero Manzanares estima que incluso en nuestro país, se blanquearon entre " U$S 130 y 150 millones".Se volcó más dinero en propiedades para el blanqueo de fondos, entre 2009 y 2010, se compran la sociedad LLOMAR SRL, con tres farmacias adentro. La operación se acordó en € 3.700.000. Sin embargo, se hizo en dólares. Posteriormente, hubo una compra de un terreno en El Calafate, por USD 50.000, a nombre de MM SERVICIOS, otra operación creada por orden de Muñoz.La negociación para adquirir el Laboratorio Fabra. “La operación iba a costar 40 millones de dólares. El "blanco" ya se había generado con otra empresa creada, South Point, "más alguna inyección que obtuviéramos de las farmacias”, dijo Manzanares.Por otro lado y por U$S 500.000 se compró a nombre de Madaco, un terreno en Comodoro Rivadavia, “ el valor de escrituración obviamente fue menor”, explicó Manzanares y después el terreno se vendió por un millón de dólares.En el rubro minero incursionaron también y compraron el 50% de Transecología. Todo se hizo por un millón de euros. A esta empresa en poco tiempo le inyectaron 15 millones de dólares, algo que no pudieron justificar.En El Calafate también blanquearon dinero. Pusieron en alquiler seis cabañas para alojamiento del personal del hotel Los Sauces, de Cristina Kirchner. “En esa época era un alquiler caro, un muy buen alquiler, unos $ 60.000 mensuales por las cabañas. Eso le sirvió a Muñoz para capitalizarse y justificar ingreso en el juicio por enriquecimiento”, explicó el contador.