El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto invitó a los justicialistas que rechazan las colectoras a “ usar más la cabeza que la lengua ”, considerando prácticamente “irrepetible” la posibilidad de lograr ocho bancas del oficialismo.

Por Radio Provincia, sostuvo que desde el municipio vienen trabajando “desde hace mucho tiempo en un proceso de unidad para la construcción de un gran frente fueguino, que pueda llevar adelante una propuesta que esté en las antípodas de lo que está haciendo el gobierno nacional. Podemos tener diferencias con algunos pero tenemos un objetivo común, que es buscar la unidad para terminar con las políticas de Cambiemos”.

Se mostró a favor de la participación de colectoras para los cuerpos colegiados, sin que esto afecte el acuerdo de unidad, porque “hay distintas expresiones y eso no significa romper con ninguna unidad sino actuar con un poquito de inteligencia. A veces hay que tener el corazón un poco más tranquilo, más frío, y usar un poco más la cabeza que los riñones, para no usar otra palabra. Si actuamos con la cabeza, tal vez nos demos cuenta de que el FPV sacó ocho legisladores en 2015, que fue un resultado histórico y para nosotros casi irrepetible . A lo mejor sumando de otra manera se consigue un número hasta superior, que luego confluya en un bloque que trabaje en función de esta unidad. Hay que usar un poco más la cabeza que la lengua. La lengua se gasta menos que las neuronas, así que usémoslas, porque si no, se adormecen”, concluyó.

En medio de la disputa por la lista de legisladores del frente provincial, manifestó que “hay distintas expresiones y eso no significa romper con ninguna unidad sino actuar con un poquito de inteligencia. A lo mejor sumando de otra manera se consigue un número hasta superior, que luego confluya en un bloque”.Atribuyó los cruces mediáticos entre referentes del PJ a “chisporroteos de algunos”, ligándolos “con las inseguridades propias”, pero distanciando al sector de Vuoto de estas internas.“Ahora ya está la fecha de las elecciones y todos legítimamente quieren conservar el lugar donde están o mejorarlo, y aparecen estos ruidos y estas opiniones.. En menos de sesenta días, cuando se presenten las listas, estas discusiones se terminan. No es la primera vez que pasa y no va a ser la última, así que no me asusta ni me preocupa”, afirmó.“Nosotros estamos ocupados de la noche a la mañana en llevar adelante una gestión que nos costó mucho levantar.. El espacio del intendente Vuoto es multipartidario y todos los días trabajamos por mejorar la ciudad”, señaló.Consultado sobre el “plan B” del que habló la legisladora Myriam Martínez, a“los dardos van de un solo lado. Si alguien quiere ser candidato a lo que sea, que se presente, que vea cuál es la alternativa y busque un partido. Si los dardos vuelan para este lado, los vamos a recoger, pero a mí todavía no me llegó ninguno. Cuando sea el tiempo se los vamos a devolver para que sigan tirando para otro lado, que es para donde tienen que tirar”, disparó.