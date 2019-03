En el Senado Nacional sigue el festival de canje de pasajes aereos y terrestres que reciben los parlamentarios y que luego cambian por dinero cuando no son usados, lo que representa un sobresueldo que llegan hasta $91.140 por mes, los Senadores por Tierra del Fuego Miriam Boyadjian (MPF), Julio Catalan Magni y Jose Ojeda (FPV) entre los que canjean los pasajes para obtener mas dinero . Aunque recordemos que alla por 2008 publicamos una nota donde al actual diputada Elisa Carrio y la exgobernadora Fabiana Rios, dejando en evidencia ya que el canje de pasajes era utilizado como moneda de cambio y beneficio personal (ver)

Pero además, cada uno recibe 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus por mes que pueden usar para viajar a cualquier lugar del país. O dárselos a un asesor, familiar o amigo. O canjearlos por dinero en efectivo. Por cada pasaje de avión que devuelven, se llevan $4.437, desde que en junio de 2018 aumentó el valor con respecto a los $ 3.401 que se pagaban hasta entonces. En tanto que para cambiar los pasajes de ómnibus -de los que sólo pueden canjearse diez- el precio está congelado hace años en 240 pesos.

La mayoría de los diputados optaron por la "opción 4" que consiste en recibir cada mes $30.000 en efectivo y 10 pasajes de avión intransferibles

Desde la llegada de Cambiemos al poder, su precio se multiplicó por ocho: de $550 que cotizaba cada ticket en diciembre de 2015 pasó a los $4.437 de hoy. Así, el sobresueldo por canje de pasajes se volvió cada más abultado en relación al salario de los senadores. Se entiende entonces la reticencia a perder este privilegio

El valor de canje de cada pasaje aéreo fue de $3.401 durante los primeros cinco meses de 2018 y luego aumentó a $4.437

Los Senadores por Tierra del Fuego Miriam Boyadjian (MPF) (79 pasajes), Julio Catalan Magni (20 pasajes) y Jose Ojeda (FPV) (20 pasajes), canjearon en total 119 pasajes aereos y solo 10 pasajes terrestres que lo hizo el senador Ojeda.

