Mientras la gobernadora Bertone y el intendente Vuoto intentan dar una imagen de unidad, la legisladora mas cercana a la mandataria provincial, Myriam Martínez salio con los tapones de punta expuso las diferencias internas con el sector de La Campora integrado Walter Vuoto y Martín Pérez, tanto por las colectoras como por las dudas del diputado respecto de su postulación como candidato a intendente de Rio Grande. “Yo no puedo hablar de un acuerdo con las características que se están presentando hoy en estas declaraciones”, disparó, y advirtió que el justicialismo tiene “un plan B”. Respecto de la intendencia de Río Grande, remarcó el “sueño de recuperarla para el peronismo”, y afirmó que luego de la “desmentida” de Martín Pérez sobre su candidatura “se están manejando muchas alternativas”. Además cargó contra las colectoras del sector de Vuoto que llevarán candidatos a la Legislatura “de su propio gabinete”, y lo consideró “un engaño a la comunidad” . Aspira a consensuar un “acuerdo en serio”, pero “si después siguen adelante con las colectoras, nosotros tenemos la posibilidad de evaluar a qué intendente podemos acompañar, tanto en Ushuaia como en Río Grande”, sentenció. Por un lado estan las sospechas de una traicion por parte de La Campora que apoyaria a Melella y por otra las presiones para que sea el diputado nacional, Matias Rodriguez el compañero de formula de Bertone.

En 2015 fuimos todos juntos y luego quedamos todos separados, en momentos en que había que tomar muchas decisiones porque la provincia estaba fundida

El factor Arcando:

Sale el vicepresidente del PJ Juan Carlos Pino a decir que hay un acuerdo que incluye a Vuoto, Queno y Martín Pérez, y Rosana dice exactamente lo mismo, pero Martín Pérez dice que no es candidato a nada y que tiene tiempo para pensarlo, o que va a estar donde esté Unidad Ciudadana

Unidad de verdad

Hay alguien que no está diciendo la verdad y lo que yo puedo decir es que Rosana sí se reunió con Pérez y están planificando, y Bertone no miente

El plan B

La legisladora del FPV envió un mensaje contundente al sector de Walter Vuoto y los referentes de La Cámpora, como el diputado Martín Pérez, tanto por las dudas que planteó respecto de su postulación para la intendencia de Río Grande, como por la intención del kirchnerismo de ir con colectoras al estamento legislativo, encabezadas por miembros del gabinete municipal.Fue en diálogo con Radio Universidad 93.5, donde hizo explícito su malestar “con las últimas noticias que se están conociendo. Hace unos días atrás hablé sobre este tema, luego de mantenerme bastante en silencio y escuchando lo que decía el resto de los nuestros. Venimos trabajando en la unidad para poder estar todos juntos y presentar un proyecto alternativo en la provincia, con la continuidad de Rosana Bertone, y también estamos trabajando a nivel nacional para que Macri se vaya. Queremos ganarle en las urnas, y ese es el objetivo que tenemos”, precisó.La legisladora no quiere repetir esa experiencia ni ver condicionada a la gobernadora por disidencias en la Cámara. “”, remarcó.“Con Rosana hace prácticamente veinte años que estamos militando juntas y hemos logrado una amistad. Es una persona muy democrática, muy abierta, por eso yo salgo en los medios y no le pido permiso a nadie.. Si vamos todos juntos, el resultado va a ser muy diferente y la gobernadora va a tener las manos necesarias para darle continuidad a este gran cambio que se está haciendo en la provincia”, expresó.Se le preguntó si incide la incertidumbre sobre la fórmula Bertone-Arcando en esta dispersión de los últimos días, al haber deslizado la posibilidad de competir contra Walter Vuoto. “El tema de Juan Carlos lo veníamos hablando y hace unos días estuve reunida con él, charlando de todos los cruces mediáticos que se dieron por sus declaraciones y sus aspiraciones.. A mí me gustaría ser intendente de Río Grande y yo resigno mis propias aspiraciones para acompañar el proyecto y a Rosana, porque la proyección de ella es mucho más importante de lo que yo pueda llegar a querer. Pero yo no puedo obligar al resto a que actúe de la misma manera”, se resignó.Reconoció que esto ha sido materia de cuestionamientos internos, en su propio espacio. “Más allá de nuestro rol institucional, nosotros tenemos un compromiso con nuestra militancia y con nuestros compañeros, y los compañeros me preguntan. Somos una agrupación muy importante, que es la 27 de Octubre, con mucho trabajo en la provincia, y uno no puede estar todo el tiempo explicando lo que no se puede explicar.. Pero la gobernadora nunca cambió el discurso y yo lo siento como una falta de respeto a la trayectoria y la militancia de Rosana”, disparó.Consultada acerca de si tuvo algún contacto con Martín Pérez, dijo que no. “Yo no he hablado con el diputado Pérez, más allá de saludarlo en algún acto. Yo charlo mucho con los compañeros, sobre todo en Tolhuin, quiero mucho a Claudio Queno, también tengo una excelente relación con Daniel Harrington; en Río Grande estoy con Andrea Freites, con Nato Ojeda, con Mauro Coronel, con compañeros de diferentes sectores del peronismo.. Si el resto se enoja, se va a tener que desenojar, así que van a tener doble trabajo”, advirtió.“Tenemos que trabajar en una unidad, y que sea una unidad de verdad. Si no, que todos podamos tener las libertades que ellos quieren tener. Porque ¿qué pasaría si tenemos una lista oficialista y Myriam Martínez acompaña a otro intendente? Las cosas tienen que estar claras para todos. A mí no me gustaría llegar a la Cámara legislativa, que condicionen a Bertone, y que tengamos que estar convenciendo a nuestros propios compañeros”, sostuvo.“Yo no puedo hablar de un acuerdo con las características que se están presentando hoy en estas declaraciones –fustigó-. Seguramente va a haber una mesa de consenso, yo espero que Juan Carlos Arcando sea el vicegobernador de Rosana y yo resigno lo que sea para que Rosana sea reelecta”, se comprometió.“Yo digo lo que pienso, y no es para ganar internas ni lograr un mejor lugar, no estoy manipulando absolutamente nada, sino hablando con la claridad que se merecen los que me acompañan desde hace muchísimos años, los que me votaron y los que no me votaron también.. Esta es la mirada de un montón de compañeros que me acompañan, y también de los que me acompañan en la banca de la Legislatura. Me gusta ser clara para que no se malinterprete, y esto es sentido común”, concluyó.