Polémica por una virgen con el pañuelo verde del aborto legal, durante la exposición ‘Para todes tode’, en la Ciudad de Buenos Aires, la cual fue cuestionada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se presentó una denuncia para intentar censurarla.

Una escultura de la Virgen María con el pañuelo verde, que representa el aborto legal, se encuentra en la exposición de arte ‘Para todes tode’ del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la Ciudad de Buenos Aires.Desde la Secretaria de Derechos Humanos indicaron que los contenidos son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Somos respetuosos del arte y de la libertad de expresión, pero no avalamos agravios ni ofensas que puedan afectar a instituciones o colectivos de personas y sus valores religiosos.Al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación publicó en Twitter que los elementos de la exhibiciónde esa cartera., sostuvieron. En ese sentido, opinaron que la muestra “contiene elementos ofensivos no informados previamente”, y aclararon que de haberlo sabido hubieran “objetado su exhibición”.La curadora del evento, Kekena Corvalán, rechazó la acusación y recordó que es la segunda vez que el actual Gobierno intenta censurar una exhibición en ese lugar que funciona en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).“Esta exposición es histórica. Perdón si no sueno humilde. Que cinco posibles identidades en fluctuación hayan llegado al campo de las artes visuales es el comienzo de un estalle que espero se multiplique”, declaró Corvalán.