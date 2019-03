La actual legisladora del (FPV), Andrea Freites, aseguro que “ La candidata de Cristina Fernández es Bertone ”, la parlamanetaria se mostró convencida del apoyo de la principal líder del kirchnerismo a la mandataria provincial.

En diálogo con Radio Fueguina, la parlamentaria por el Frente Para la Victoria se mostró confiada en que Cristina termine por hacer público su apoyo a Bertone y no al intendente de Rio Grande, Gustavo Melella que pese a ir por un frente como FORJA siempre expreso su alineamiento con la K , aun en los momentos en que Bertone se mostraba cercana al gobierno de Macri, donde incluso llego a viajar junto al presidente al exterior como parte de la comitiva oficial.

Aunque por ahora solo hubo gestos desde el kirchnerismo de Tierra del Fuego, poniendo como nombre al frente que integran Bertone, Vuoto y Perez, Unidad Fueguina, como un guiño al partido nacional que encabeza la ex presidente, esta sigue en silencio sin manifestar públicamente su apoyo, recordemos que en elecciones pasadas a gobernador, Bertone debió mendigar en reiteradas oportunidades aunque sea grabar un spot que utilizaron como un apoyo de campaña, aunque no se vio en su momento como una bendición por parte del kirchnerismo, muchos de los cuales siguen tildando a Bertone como una "traidora", luego de su coqueteo con la gestión Macri, de la cual se despego recién en los últimos meses, luego de sufrir una aplastante derrota de sus candidatos en el 2017 cuando fueron por separado el peronismo y el kirchnerismo en Tierra del Fuego .

Hasta el momento de manera oficial solo se conoció el anuncio del armado electoral que une al peronismo y al kirchnerismo y que lleva el lema de Unidad Fueguina, aunque la ex presidente no manifestó públicamente el apoyo a Bertone.Para Freites,, y trato de diferenciar a Bertone quien dijo que siempre milito en el peronismo, al ser consultada por los reiterados dichos del intendente Gustavo Melella, que encabeza este espacio y ha señalado en varias oportunidades que su líder político es Cristina Fernández de Kirchner.Las declaraciones de los actuales electos allegados a Bertone,, aunque esta reunión no se hizo publica por ninguna de las dos partes, lo que genero la desconfianza en el sector de Bertone, que intentaría dar una muestra mas de acercamiento, incluso ofreciendo que el lugar de vicegobernador en la formula sea ocupado por alguien cercano a La Campora.