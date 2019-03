El vicegobernador Juan Carlos Arcando se distancio de La Campora y dijo que prevé dialogar con la gobernadora Bertone sobre las expectativas de la mandataria de que vuelva a integrar la fórmula a la gobernación, a su regreso de Córdoba.

Son funcionarios que están pendientes de una lapicera y en algún momento este compañero que dice ser nacional y popular estaba con Domingo Cavallo

Lo que sí tengo claro es que Rosana tiene que ser la candidata a gobernadora por un próximo período. Yo la voy a seguir acompañando hasta el 16 de diciembre que vence nuestro mandato, y después veremos el destino que tiene cada uno

Que gane el mejor:

No espero que me llamen y soy muy respetuoso de aquellos que llegan por el voto popular. Yo pertenezco al PJ, he sido congresal

ellos armaron Unidad Ciudadana con el Partido de la Victoria, FORJA y el PSP de Fabiana Ríos

Encuentro con Bertone

Melones rodando:

“ Yo no lo voy a chicanear a Souto, pero muchas veces son funcionarios que están pendientes de una lapicera y hacen ese tipo de declaraciones. Cada uno tiene su pasado y en algún momento este compañero que dice ser nacional y popular estaba con Cavallo . Acá nos conocemos todos. En algún momento me criticaron a mí porque fui apoderado de la UCD, por un acuerdo político con el justicialismo, que le permitió a Mario Daniele y Mabel Caparrós llegar al Senado, y a Miguel Baigorria y Rosana Bertone a Diputados. Yo conozco la historia del peronismo de Tierra del Fuego desde el ’83 a la fecha, no tengo el peronómetro para nada, pero hay muchos referentes muy importantes en la provincia, como en ‘Nene’ Martínez, ‘Chiquito’ en Río Grande, ‘Cacho’ Noto y tanta gente que ha trabajado en el peronismo, que me tengo que sacar la galera. Yo aprendí mucho de todas esas personas y uno también aprende del vecino muchas cosas, porque el vecino tiene una visión distinta. Yo charlo mucho con ellos, recorro la margen sur, estoy en los comedores, los merenderos. Trato de que el cargo que tengo no me encierre”, concluyó.

Volvió a manifestar sus deseos de ser candidato a intendente de Ushuaia y consideró que, y dejó claro que pertenece a un “espacio distinto” del actual intendente, al que vinculó con La Cámpora.Ahora aspira a que, dentro de la construcción de unidad, “” estén dentro del justicialismo, luego de que el congreso del PJ aprobara la amnistía.Arcando apuntó contra La Cámpora y el armado de un frente que promueve la reelección de la gobernadora Rosana Bertone y el intendente Walter Vuoto, reiterando sus aspiraciones a la intendencia de Ushuaia.Para Arcando la prioridad pasa por definir el candidato a intendente que mejor esté posicionado dentro del electorado, y prevé mantener una charla con la gobernadora cuando regrese de Córdoba, ante las expectativas de la mandataria de volver a contarlo como compañero de fórmula.“En estos días di un indicio sobre la posibilidad de ir como candidato a intendente de Ushuaia, y di algunos lineamientos de lo que creo que tiene que tener esa ciudad, que tiene que ver con el presente y el futuro. Hay que atender la coyuntura actual y proyectar la ciudad a 5, 10, 15 y 20 años con un plan estratégico que tiene que ver con el turismo, la cultura, la urbanización. Queremos que la ciudad de Ushuaia siga creciendo, y lo mismo las otras ciudades. Cuando fui concejal lo trabajamos con el ingeniero Garramuño, con vecinos y con organizaciones intermedias, y sigo sosteniendo lo mismo, que hay que trabajar junto con los vecinos para diseñar un plan estratégico para Ushuaia. Yo hace 41 años que estoy en Tierra del Fuego y esta ciudad me abrió la puerta y me dio todo lo que tengo, y en algún momento hay que devolver esto”, planteó.“Nunca me han llamado y en estos tres años, si tuve alguna charla, fue protocolar en algún acto en el que hemos coincidido; pero no hubo charlas del punto de vista político.. Yo soy respetuoso de la institucionalidad pero cuando uno ejerce un cargo como ese, tiene que charlar con todos los sectores, porque todos pueden tener buenas ideas. Uno no es el sabelotodo, y hay que tener la humildad suficiente de poder recibir críticas y también ideas de otros, que pueden ser muy buenas”, cuestionó.Arcando expuso la importancia de que el Municipio continúe en manos del justicialismo y, para ello, el candidato deberá ser “el mejor posicionado en el electorado”.”, advirtió, previendo que la división le podría dar el triunfo a un tercero.El dilema pasaría por definir entre todos quién de los dos asegura la continuidad del FPV en el municipio. “”, lamentó.El vicegobernador resumió en tres sus opciones “aspirar a un cargo político, irme a mi casa, o aspirar a un cargo político y que la gente a través del voto me mande a mi casa. Cuando fui presidente del Concejo Deliberante me pidieron que fuera candidato a intendente de Ushuaia. Por esas negociaciones que se llevan adelante, era posible que si contradecía lo que esta gente me estaba pidiendo después no me dieran ni un vaso de agua. Esto lo pedían algunos dirigentes importantes del país y acepté, sabiendo que iba a perder, porque uno conoce a su ciudadanía y sabía que Federico Sciurano estaba mejor posicionado. Me presenté y, tal como lo intuía, Federico fue el intendente de la ciudad, por eso digo que la gente a través del voto te manda a tu casa”, señaló.El vicegobernador volvió a apelar a su alegoría y expresó que “ahora que está la fecha de elecciones se van a acomodar los melones”, sin olvidar que el jefe de gabinete municipal Oscar Souto había sostenido que en ese camión de melones hasta ahora estaban Bertone, Vuoto y Martín Pérez, no Arcando.