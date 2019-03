Madre hizo pública una grave denuncia contra autoridades de la Escuela Especial Nº2 del barrio Chacra II de Río Grande. Elizabeth asegura que su hijo de 13 años, presentaba un golpe en el rostro y responsabilizó a la Vicedirectora del establecimiento educativo.

Asimismo, Elizabeth siguió explicando que ella consultó a los directivos que era lo que le había pasado a Lautaro, pero Díaz solo dijo que los padres eran testigos que ella no le había hecho nada y que jamás lo tocó. La madre agregó que “ante esta situación llame a la Policía, quienes me aconsejaron que lleve a mi hijo al Hospital, y que de ahí realice la denuncia. Esto va a continuar por las vías judiciales, quiero saber que le pasó. Yo también hablé con el hombre que lo lleva en la combi, ellos me dijeron que mi hijo llegó feliz y contento y que no tenía ningún golpe”.

Indicó que va a presentar notas para solicitar que pongan cámaras en todas las escuelas, “si los docentes no tienen nada que esconder deben dejar que las coloquen. Yo en mi casa tengo cámaras para ver qué es lo hace mi hijo mientras yo cocino”, explicó la mujer.

Lautaro de 13 años vive en el barrio Bicentenario y todos los días es trasladado en el transporte de gobierno a la Escuela Especial ubicada en el barrio de Chacra II.Para sorpresa de la mujer al llegar al colegio su hijo presentaba un golpe en la cara, “cuando llegué me encuentro con un señor que está siempre en el área de Biblioteca, junto a él estaba la Vicedirectora y mi hijo. El mismo estaba de espalda viendo algunos videos, cuando salgo de ese lugar l. Yo le consulté que le pasó, pero él no me pudo decir nada, ya que su lenguaje es muy limitado por la patología que presenta”.Elizabeth explicó que en la actualidad en la ciudad no hay un psiquiatra infantil, pero que el año pasado el profesional que estaba le indicó que “no estaba sugerido que mi hijo vaya a la escuela, ya que él pega y casi no habla. La Directora me hicieron una denuncia porque mi hijo no estaba escolarizado”.