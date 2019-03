Los aumentos de precios, la caida del consumo, la publicidad engañosa y la politica argentina del todo vale, hizo que en los ultimos tiempos en los supermercados se venda leche que no es leche, miel falsa, yogurt que no es yogurt, cafe que no es cafe y hasta queso rallado que no es queso que al tener un precio mas bajo que las primeras marcas son comprados y consumidos por la gente sin saber o tomar la precaucion de leer que estan consumiendo.

Publicidad engañosa, lisa y llana:

¿Leche?

¿Yogur?

¿Café?

¿Queso?

La baja de consumo y de ingresos hizo que algunas industria agudicen el “ingenio” para sostener su rentabilidad. Las estrategias son varias: desde fuertes ofertas y envases más chicos, hasta la potenciación de segundas y terceras marcas.Un estudio realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (Uade) que abarcó más de mil productos envasados que se venden en comercios minoristas, llegó a la conclusión de que entre el 4% y el 5% de los artículos presenta información errónea o mal declarada en los envases. El informe dice entre las conclusiones que algunos “especulan con la ausencia de control” y otros “no cumplen con la norma de rotulado obligatorio establecida en el Código Alimentario Argentino”.Desde hace un tiempo se viene denunciando este tipo de prácticas de la industria. El caso más reciente es el de la leche. O, mejor dicho, leche que parece leche, pero que no es 100% leche. Se vende bajo el formato de “alimento lácteo”.“Las empresas están en todo su derecho a lanzar alimentos nuevos. Están aprobados. Lo que pasa es que en algunos casos se trata de algo capcioso, porque se presentan en un formato idéntico al de otro producto y, lo que es más grave, mezclados con los ‘verdaderos’ en las mismas góndolas”.“Algo similar pasa con los quesos rallados baratos, que casi no tienen queso y que en el packaging dicen sólo la palabra ‘rallado’, pero que nadie se da cuenta y los compra como auténticos”, advierten.Aunque jurídicamente hablando esto es publicidad engañosa, no hay otra interpretación y es exponer las características de un producto de forma tal que se busca inducir a error, nadie toma medidas al respecto.También el nuevo Código Civil y Comercial lo consigna, cuando dice en el artículo 1.101 que está prohibida toda publicidad que “contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor”, y específicamente amplía: “…cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto”.El caso más reciente es el de los “alimentos lácteos” que parecen ser leche, que tienen packaging con todas las características de los de la leche, que se venden juntas, pero que no son leche. Cuestan un 40% menos que la leche fluida y la mitad de las “larga vida”.La mayoría de las marcas dicen claramente “café” en el envase. Pero un par que se venden en la misma góndola del café, pero que en la etiqueta aclaran que se trata de “polvo para preparar infusión a base de café y jarabe de glucosa con colorante”.Y por la salud ¿cómo andamos?: Según publicó Infonegocios, en el caso de la leche, “los nutricionistas coinciden en que un alimento lácteo tiene el mismo valor nutritivo de la leche, pero el primero es de menor calidad porque la proteína animal está disminuida o se complementa con otra de origen vegetal”. No alimentan de la misma manera aunque contribuyan de manera similar en el porcentaje calórico de la dieta diaria.