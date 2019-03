La jueza del Juzgad Correccional de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marco originó una polémica pública al indicar que fue el propio Gobierno democrático que pidió a los militares salvar al país del comunismo, justificando la magistrada a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ademas de negar la existencia de 30 mil desaparecidos, indicando que fueron aproximadamente 6000, sin contar a las victimas de los terroristas que fueron mas de 3200 que ni siquiera son reconocidos por el Estado , entre otras manifestaciones similares expresadas a través de su cuenta de Twitter.

La magistrada también solicitó que “digan de una vez que el gobierno democrático pidió a los militares que salven del comunismo a la Argentina”.

La jueza también defendió en otro mensaje su libertad de opinar sobre el tema porque el juzgado a su cargo no tiene bajo su órbita causas vinculadas con el gobierno militar ni con indemnizaciones a familiares de desaparecidos.

Aunque la Jueza Maiztegui Marcó solo hizo uso de la libertad de expresión y manifestar su pensamiento en las redes sociales, en uno de sus tweets indico: “reconozcan la verdad, no fueron 30 mil desaparecidos. Reconozcan cómo fue todo y cuántos mataron las organizaciones terroristas”.Las expresiones de la jueza generaron la reacción de dirigentes políticos provinciales quienes calificaron los comentarios de Maiztegui Marcó como “lamentables”.También consideró que la postura de la jueza “saca a la luz un tipo de pensamiento que está enquistado en el Poder Judicial argentino, y que se niega a admitir la existencia de un plan destinado a destruir parte de la sociedad para imponer un nuevo orden social”, indicó.Sin embargo, enterada de esa situación, Maiztegui Marcó también eligió contestar por Twitter: “piden mi juicio político porque a criterio de estas mentes demagógicas y cooptadas, no puedo ni debo opinar sobre la Historia, que es lo que he hecho desde que soy consciente”, replicó.No es la primera vez que la misma jueza provoca polémicas por sus opiniones en Twitter: en ocasiones anteriores criticó a las abuelas de Plaza de Mayo, a los inmigrantes que “vienen a delinquir al país” y a los grupos feministas, a la vez que tildó de “corrupta” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de “caradura” al ex gobernador de Buenos Aires de Daniel Scioli.