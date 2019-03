El Gobierno Nacional ya envió a Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, unas horas después del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

La norma tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los jóvenes de entre 15 y 18 años al momento de la comisión del hecho.

El fiscal "podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión".

Tres años de trabajo:

El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, fue uno de los anuncios que había hecho Mauricio Macri, junto con el pedido de aprobación del nuevo Código Penal, que aún no fue enviado.El viernes a última hora el proyecto para bajar la edad de imputabilidad entró en Diputados.Macri había explicado que "el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes. Y, hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad".La norma se aplicará "al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales", y a los mayores de 16 y menores de 18 que cometieren "un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal", dice el texto según explicó El Parlamentario.La duración máxima del proceso penal estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el término de tres años.Los procesos judiciales contra adolescentes no serán públicos, excepto que lo pida el adolescente, asesorado por abogados.Tampoco podrán publicarse los nombres, fotos o datos que permitan identificarlos.El proyecto es producto de tres años de trabajo gestionados por el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, supervisado por el ministro de Justicia Germán Garavano y con la participación del espacio Justicia 2020, coordinado por Ricardo Gil Lavedra.