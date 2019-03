El legislador Ricardo Furlan tomó posición frente al debate por las colectoras y ratificó su rechazo, porque “dividen el voto”. Cargó contra el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz quien, luego del malestar que hizo público la legisladora Myriam Martínez, dijo que su lugar estaba asegurado como cabeza de lista, cuando corresponde consensuar con todas las fuerzas que integran el frente.

Respecto de las declaraciones Gorbacz, dijo que “ realmente me sorprenden. Fueron declaraciones lamentables del jefe de gabinete, que dice que hay una candidata que es indiscutible ”, por Myriam Martínez.

“La discusión es si queremos seguir manteniendo lo que conseguimos o no. Repito que hay algunos que están porque encontraron el Quini en la calle y lo fueron a cobrar, nada más que por eso, y no tienen ni idea. Creen que los viejos pasamos por la Legislatura, vimos luz y nos sentamos ahí. Algunos deben entender que el peronismo no vino a Tierra del Fuego en 2015, sino que nació hace décadas y lo mantuvieron un montón de compañeros que han pasado a lo largo de los años. Algunos nos subestiman demasiado y subestiman la mucha o poca cantidad de gente que pueda tener cada uno . Les guste o no, desde el ’95 ninguno ganó en primera vuelta, es decir que todos necesitamos de todos. Salen a bardear y a ningunear al resto, y resulta que después del 16 de junio tenemos que salir a hablar con todos esos”, advirtió.

“Es fácil hablar cuando a muchos no les costó llegar al lugar donde están. Hay algunos que están porque encontraron el Quini en la calle y lo fueron a cobrar, pero no tienen ni idea y creen que los viejos pasamos por la Legislatura, vimos luz y nos sentamos ahí”, disparó.Furlan cargó contra las colectoras y el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, cuyas declaraciones calificó como “lamentables”, al dar por garantizado el primer lugar en la lista a la legisladora Myriam Martínez.“Vamos a tener entre diez y once mil electores más que en 2015, es decir que es más gente que no va a saber cómo se prefiere o cómo se tacha. La parte política ha fracasado en cómo difundir esto, para elegir los cuerpos colegiados”, observó.Por la particularidad de Ushuaia, que elige por preferencias, mencionó que cada uno termina haciendo su campaña personal en lugar de pensar en el conjunto. “Cuando fui candidato a intendente en 2003 tenía como veinte candidatos a concejales, y fuimos a una interna con el mismo sistema de preferencias que usamos para los concejales. Se presentaron 42 y cada uno pudo hacer su campaña. Una vez que están hechas las listas cada uno empieza a trabajar para sí mismo y se olvida de que está trabajando en función de la unidad en general, que es mantener la gobernación y la municipalidad de Ushuaia y Río Grande”, marcó como prioridad.“¿Cómo sabe eso?, ¿ya tienen la lista con los nombres de todos? Esto es un aporte más a la confusión general en la que estamos todos. Es fácil hablar desde un lugar cuando a muchos no les costó llegar al lugar donde están. Yo hablo desde el lugar del peronismo y a nosotros nos costó mucho llegar al lugar donde estamos, y estamos trabajando para mantener lo que tenemos.”, fustigó.“Yo entendí que (Gorbacz) dijo que Myriam Martínez es indiscutible y es lo que leí del jefe de gabinete. No sé si él está acostumbrado a eso en el lugar en que estuvo, no sé si no se discute en la Coalición Cívica, en Nuevo Encuentro o no sé en qué lugar está. ¿Estarán todos en otro avión?, ¿nadie discute, nadie piensa?”, se preguntó.“Creo que se ha hecho mucho trabajo desde la gestión de gobierno y desde la gestión municipal, entonces no podemos desperdiciar y tirar todo por la borda porque tenemos dos o tres que se enojan, no pueden estar en la lista oficialista y entonces quieren hacer otra colectora.”, enfatizó.Se le preguntó al legislador si ve posibilidad de que se ordene esta discusión y apeló a la capacidad de la gobernadora. “. Y me refiero a que todos los dirigentes que conformaron el frente sabían lo que votábamos, porque si no, no podíamos regularizar la situación y ser una provincia viable, donde se pudiera planificar algo. El que diga que no sabía, es un mentiroso. Algunos tuvimos que poner la cara en un montón de aspectos y nos pegaron a los más visibles”, sostuvo.“A esta altura de mi vida no tengo ganas de callarme ni de ser políticamente correcto. Seguramente esta discusión va a continuar, se va a decantar y se va a solucionar”, concluyó.