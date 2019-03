Se acercan las elecciones provinciales y los políticos intentan posicionarse mediaticamente, como sucede con la exgobernadora, Fabiana Ríos quien en las ultimas horas dio a conocer que forma parte de “un armado político” que busca llevar al intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella, como candidato a gobernador. Dejando incluso entrever Rios la posibilidad de ser candidata a un cargo nacional en las próximas elecciones , aunque en las ultimas votaciones y luego de salir del poder el caudal de votos de la ex mandataria es paupérrimo, incluso algunos allegados al intendente ven en Fabiana Rios, una espanta votos, mas que alguien pueda llevar a realizar un aporte de votantes al armado político que encabeza Gustavo Melella .

Según la exgobernadora actualmente “estamos en el armado de un frente al que estamos tratando de ponerle un nombre, tratando de ponerle reglas, con un gran esfuerzo y con mucha esperanza. Fundamentalmente en la elección de hombres y mujeres para que acompañen a quienes pretendemos sea candidato a gobernador”.

Fabiana Rios, indico: “Formo parte de una de las fuerzas que estamos con la decisión política de acompañar el armado provincial que lleve finalmente a Gustavo Melella como candidato a gobernador, cosa que aún no se ha oficializado y en razón de esto voy a ser sumamente prudente porque yo soy solo la secretaria general de una fuerza que forma parte de un colectivo de fuerzas”, dijo Ríos en diálogo con FM Líder.“Yo no estoy en esa lista, a nivel provincial no voy a ser candidata en ningún estamento y en el nacional no lo sé”, manifestó Ríos.”, cerró.