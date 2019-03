Una joven estudiante oriunda de Ushuaia, fue quien acusó a un profesor de la Facultad de Medicina de la UBA de haber protagonizado al menos 15 situaciones de acoso con estudiantes. Desde la casa de altos estudios emitieron un comunicado dando a conocer el inicio de "un sumario administrativo interno" al docente denunciado, "con el objetivo de determinar el alcance de los hechos".

"Me cuesta concentrarme"

Usted tiene varios antecedentes. En diciembre junté más de 15 testimonios de chicas desde 1998 hasta acá, algunas ya profesionales y futuras colegas. Entonces me parece que está bueno que todos a la hora de aplaudir un contenido, sepamos de qué se trata. Ahora la pregunta apunta a si usted va a estar dispuesto a ponerse a disposición de estas chicas para poder ver de qué se trató

En el texto difundido por la facultad se remarca justamente el hecho de que Rothlin es un "ex profesor de la casa". Y en esa misma línea, sobre el video en el que la alumna enfrenta al docente, se aclara: " Su participación en la clase referenciada fue en carácter de invitado ".

Por último se hace expreso el repudio total a cualquier situación de estas características, poniéndose a disposición de las estudiantes, para que aporten los elementos necesarios para que lo antes posible se esclarezcan los hechos.

En plena clase, Magdalena Magnelli -hija de la exministra de Salud de la provincia, María Grieco- levantó la mano y le pidió la palabra al profesor, durante un encuentro del que este participaba., dijo la joven antes de hacer pública la denuncia por acoso frente a sus compañeros.El profesor increpado es Rodolfo Rothlin, un ex consejero superior del rectorado de la universidad y ex titular de la Cátedra III de Farmacología. Se trata de un docente ya jubilado que, por su prestigio académico, suele ser invitado por la facultad a dar charlas, pero que ya no forma parte de la plantilla estable.En cuanto a lo sucedido, por el momento se refieren al hecho como "un supuesto caso de acoso" y subrayan que la institución "cuenta con las herramientas necesarias para contener y acompañar a las víctimas" a través del Departamento de Género y Abordaje Inclusivo.