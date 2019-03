El gremio convocó a un paro para los días 6, 7 y 8 de marzo, la semana del inicio de clases, luego de la propuesta del Gobierno de Tierra del Fuego de un aumento salarial del 15 por ciento al básico en febrero y otro 10% en marzo.

desde el sindicato consideraron que se trata de una propuesta “insuficiente” y los convocaron a parar los días 6, 7 y 8 de marzo

Horacio Catena indicó -durante la explicación que realizaron de la propuesta del Gobierno- que “nos vamos a tomar el tiempo para que cada compañero pueda analizar y decidir en base a lo que entiende mejor, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista porque tenemos la responsabilidad política de hacerlo, pero después nos vamos a tomar todo el domingo y lunes con asambleas en los locales sindicales para evacuar dudas”.

“Sabemos que si estamos reclamando salarios eso nos duele porque seguramente nos van a descontar, pero mientras estamos discutiendo si iniciamos o no iniciamos tenemos que analizar cómo continúa el plan de lucha para que lo podamos hacer todos, será lo que la mayoría pueda hacer”, añadió.

Tras el encuentro paritario entre el Gobierno provincial y los gremios que representan al sector docente se conoció la propuesta salarial que implica un 15% de aumento salarial al básico en el mes de febrero, y otro 10% en marzo.De esta manera en Ushuaia y Río Grande, las escuelas y colegios continúan analizando la propuesta salarial para realizar los mandatos que se conocerán recién el martes por la tarde, un día antes del inicio de clases.“La nueva propuesta del Gobierno no cumple con lo primero y prioritario que pedimos y es que por igual tarea se pague igual remuneración”, aseveró.Asimismo explicó que “luego, a partir de marzo incorporan una suma fija o adicional complementario de 2 mil pesos más zona que ahora es de 4 mil pesos en total”.El dirigente señaló en otro momento que “creo que empezamos a recuperar derechos, porque se puede decir que es poco y es verdad que no alcanza, pero el 25% al básico lo ganaron los compañeros”.Finalmente les manifestó que “no despreciemos lo que hemos avanzado en estos días y los invito a que discutan para que no se inicie el ciclo lectivo, que marchemos juntos, que profundicemos la unidad, porque en la provincia del hambre, de la desocupación y de salarios que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, hay superávit”.