El director de la Escuela 26 de la ciudad de Rio Grande, uno de los establecimientos damnificados el fin de semana por el incendio intencional en la zona de Chacra IV, Marcelo Quinteros acuso al SUTEF de estar detrás del incendio de la escuela en declaraciones al diario Clarin. Una metodologia aplicada en reiteradas oportunidades por el Gobierno de Bertone, que ante las millonarias cifras que gasta en periodistas de fuera de Tierra del Fuego, es casi cotidiano y normal que busquen tener impacto mediatico nacional, como esta acusación contra el gremio docente .

“Las pruebas que puedo decir todos los atentados que sufrió la institución, el año pasado tuve una invasión, entraron en forma prepotente, sin autorización, sabiendo que no se pueden realizar asambleas en horario escolar, tuve que llamar a la Policía. Un maltrato y prepotencia estando los chicos en horario escolar, yo voy atando cabos y creo que puede estar por ahí el móvil de esta gente que le molesta que la Escuela 26 garantice los 180 días”, agregó.

El docente quien presenta vinculos partidarios con el sector de la gobernadora Bertone, detalló que “el fuego afectó la planta alta donde está el laboratorio, sala de tecnología, plástica, algo de la biblioteca, también hubo un intento de prender fuego lo que era el comedor, ahí están las hornallas de gas, esto podría haber sido un desastre y yo creo que esa era la finalidad, destruir por completo la escuela”.Respecto del joven detenido por el hecho, Daniel Jaime, expresó que “sé que es del barrio pero nunca lo vi, me enteré por lo que contaron los medios”. Quinteros realizó declaraciones a medios nacionales en los cuales expresó que Jaime “no es un loco suelto sino que lo mandaron a prender fuego”.Cuando se lo consultó sobre por quien podría haber sido armado, el director respondió: “Yo tengo bastantes diferencias con el Sindicato y hemos tenido bastantes conflictos, y esta no es la primera vez que la escuela se nos incendia, en otras oportunidades fueron tentativas de quemarla en las inmediaciones, también inundaron”.Y afirmó que “es mi sospecha” que gente del SUTEF está detrás del incendio intencional. “No tengo pruebas pero si hubiera cámaras creo que las habría”, remarcó.Además señaló que “si el juez me llama estaré presente y daré mi opinión, diré lo que pueda ayudar para resolver y que la sociedad sepa quiénes son los que están detrás de esto, porque esto no es obra de una sola persona, acá hay varias personas nefastas que quieren desestabilizar la educación fueguina”.En este orden indicó que dentro de la institución hay delegados de SUTEF “con los cuales he tenido conflictos, me presentaron falsas denuncias por abuso de autoridad que salieron a mi favor, por eso uno ata cabos sobre las denuncias, los palos en la rueda que ponen a la gestión que vienen de estos personajes, hacen a la sospecha que tengo”. “Yo opté por delegar el diálogo con ellos con mi equipo directivo, para evitar tener roces y que exista la buena convivencia”.Finalmente, consultado sobre si es militante del partido justicialista, Quinteros indicó que “pero lo que yo pido es que la justicia llegue a fondo y la sociedad sepa quiénes son los responsables detrás de este incendio mal intencionado”.