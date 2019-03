El actual diputado nacional por Cambiemos, Hector "Tito" Stefani, quien no pronuncio ni una palabra en el Congreso desde que asumió como representante de Tierra del Fuego, anuncio que sera candidato a intendente de Ushuaia. Recordemos que hace cuatro años perdio por pocos votos las elecciones con Walter Vuoto.

Se le preguntó si podría darse en la provincia una ruptura similar a la de Córdoba con la UCR, y aseguró que conforman un buen equipo y hay acuerdo sobre las candidaturas: “ Lo que estamos conversando con los referentes del radicalismo es la postulación de Federico Sciurano como candidato a gobernador y de Paulino Rossi a intendente de Río Grande . Todavía no está oficializado pero lo que se conversa es eso. Luego cada uno de los actores tendrá que tomar una decisión personal y ver si está de acuerdo o no. En mi caso personal, si esto se concreta estoy de acuerdo con ser candidato a intendente de Ushuaia”, manifestó.

Respecto de la mala imagen de Cambiemos en la provincia y cómo puede incidir esto en su postulación, aseguró que “ cuando uno se presenta a un estamento en una ciudad, la gente lo que pone en valor son los antecedentes del que se postula. En Ushuaia nos conocemos bastante y sabemos la trayectoria de cada uno de nosotros . Si hay un espacio que ha transformado la ciudad de Buenos Aires es Cambiemos y queremos replicar un montón de cosas que funcionaron muy bien, y tenemos el contacto para poder hacerlas. Tenemos los mejores antecedentes para encarar una campaña”, afirmó.

Stefani que ademas de diputado nacional es presidente del PRO en Tierra del Fuego prevé que la semana próxima podrá anunciarse la lista de concejales que lo acompañaran, indicando que será “representativa de nuestro espacio”, dijo.Si bien la UCR deberá atravesar un proceso de internas, previsto para abril, no ocurrirá lo mismo con el PRO, donde ya están más cerca de las definiciones incluso de la lista de concejales, que se podría conocer la próxima semana.Contó que en este encuentro “se hizo un análisis de la situación provincia por provincia”, si bien se dio prioridad a las que tenían más cerca la fecha de elecciones. “En la próxima reunión vamos a tener más participación de Tierra del Fuego, porque vamos a tener candidatos para todos los cargos a nivel provincial”, adelantó.Con respecto a Tomás Bertotto, que aspira a la intendencia de Ushuaia y podría competir por la Coalición Cívica, expresó su deseo de que se sume a Cambiemos, “como ocurre a nivel nacional con la Coalición Cívica. La invitación para que se sume está hecha. Bertotto llegó a ser concejal por el PRO pero, si no se sumara, está en todo su derecho de presentarse por la Coalición Cívica”, dijo.Descartó internas en su espacio porque “las internas dividen más de lo que juntan y lo más sano es tratar de evitarlas, si hay acuerdo. Si no se puede acordar, lo más sano es discutirlo en internas.. Me sobran las ganas porque hay que transformar la ciudad. Mi vocación es ser intendente de la ciudad”, remarcó.Finalmente se refirió a la lista de concejales, y destacó que “”, finalizo indicando el dputado que parece unicamente recuperar la voz en los medios fueguinos y perderla en el Congreso durante las sesiones de la Camara.