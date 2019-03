Denuncias por incumplimientos de la empresa Gancedo en la obra del corredor costero Canal de Beagle, a la legislación vigente, la ausencia de controles sobre la deforestación y el impacto sobre yacimientos arqueológicos.

se han excedido en el ancho de la traza, se han topado con yacimientos arqueológicos que no fueron preservados, y tampoco se respetan reglamentaciones esenciales, como la colocación de la señalética correspondiente

También hemos accionado ante el poder judicial con una acción de amparo por intereses difusos. Por el momento el poder judicial no ha hecho lugar a todos los puntos, solamente a uno de ellos, que es la protección de los yacimientos arqueológicos, pero lamentablemente no los están respetando como correspondería, porque tenemos imágenes tomadas de máquinas encima de concheros destapados, no vueltos a cubrir, que es la manera en que tendrían que seguir trabajando

Tampoco hay cartelería ni señalética de precaución y hay máquinas trabajando, camiones entrando y saliendo

Gobierno confirmo las irregularidades:

Organizaciones ambientalistas y profesionales vinculados con la actividad turística de la ciudad, comenzaron con una campaña de recolección de firmas que estará vigente hasta el próximo domingo. Reclaman a las autoridades de la provincia por la falta de controles en la obra de apertura de la ruta costera Canal de Beagle, por parte de la empresa Gancedo.Una de las profesionales del área de turismo, María Laura Borla, afirmó que hay serias advertencias formuladas desde la Fiscalía de Estado a los funcionarios responsables, y recomendaciones específicas que no se están tomando en cuenta.“Sabemos que la empresa (Gancedo) antes de obtener el permiso para el ingreso de obra, recibió una serie de recomendaciones muy detalladas y nos consta en este momento que no las están cumpliendo”, denunció.“Lamentamos que nadie tome cartas en el asunto y que la empresa siga realizando las tareas como si nada sucediera, no solamente sin respetar las recomendaciones, sino el marco general de la legislación vigente, que está detallado en la ley 55, que es nuestra ley marco de medio ambiente”, sostuvo.“A esto se suma que venimos haciendo una serie de acciones desde hace más de un año, como notas formales de solicitud de información. La mayoría fueron respondidas, pero no todas, porque ante ciertos requerimientos no recibimos respuesta. Hemos accionado ante la Fiscalía de Estado para que esto se lleve a cabo, y nos consta que la Fiscalía ha llamado la atención a varios funcionarios por su desempeño de manera parcial frente a este proyecto”, afirmó.Recordó que “una de las recomendaciones es que, donde hubiera yacimientos arqueológicos, tenían que realizar un rescate, y ese rescate no se está realizando, por lo menos en las fotografías que hemos podido tomar en inmediaciones del límite entre las estancias Harberton y Moat”, precisó.“No comprendemos cómo las autoridades no han tomado cartas en el asunto todavía, porque desde la empresa firmaron y accedieron a cumplir.. Allí la masa boscosa es abundante y los yacimientos arqueológicos también son muy abundantes”, alertó.Respecto de la recolección de firmas, informó que “está abierta y se pueden acercar a firmar en la boletería de la empresa Tres Marías en el puerto de Ushuaia. Ahí están las planillas para adherir al petitorio”, dijo, y la campaña continuará hasta el próximo domingo.El secretario de ambiente y desarrollo sostenible de la provincia, Mauro Pérez Toscani, confirmó incumplimientos de parte de la empresa que lleva a cabo la apertura del corredor costero Canal de Beagle, pero negó falta de controles. Aseguró que se ha informado al área de inspección de obras y la empresa deberá hacer la remediación correspondiente.“La fiscalización del gobierno sigue adelante y nosotros trabajamos de forma directa con la inspección de obra, que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia”, dijo.“Las distintas áreas de gobierno están en la ruta realizando la fiscalización. Entiendo los reclamos y la preocupación de la sociedad ante una obra de esta magnitud, y se entiende que generan preocupación en cuanto al impacto ambiental, pero hay profesionales totalmente comprometidos con la preservación del medio ambiente dentro de las áreas del gobierno. Yo puedo asegurar que están trabajando permanentemente en la fiscalización de la obra”, subrayó.“En cuanto al ancho de la ruta, hemos encontrado que en algunos lugares se han sobrepasado unos dos metros del ancho autorizado y también se han solicitado medidas de mitigación de ese impacto. Nosotros tratamos de estar encima de la obra, se han detectado estos incumplimientos y se han transmitido a la inspección de obra”, reiteró.