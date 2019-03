Dos funcionarios actuales del Municipio de Rio Grande, fueron denunciados por acoso laboral, se trata de Fernando Greve y Walter Garay , una empleada Municipal los acuso de acoso laboral y el abogado de la mujer Javier Da Fonseca realizo una presentación ante el Juzgado Laboral Dos del Distrito Norte.

Hablo el abogado de la denunciante:

Tras una presentación realizada por la empleada de la Municipalidad de Río Grande, el juez Fernando Cayzac, titular del Juzgado del Trabajo, resolvió hacer lugar a una medida cautelar, de prohibición de acercamiento que fue solicitada por la víctima.El Juez dispuso que la medida tenga vigencia por el plazo de 60 días corridos y ordena a la Municipalidad que a los fines de efectivizar la misma, deberá garantizar la no afectación de remuneraciones, categoría, modalidad de prestación de servicio, beneficios sociales y/o previsionales que percibe la denunciante.Da Fonseca, abogado defensor de la denunciante, hizo declaraciones en Radio Universidad 93.5, respecto de la causa que se esta tramitando ante el Juzgado Laboral y que involucra a dos profesional del Municipio de la ciudad de Río Grande.Asimismo, Da Fonseca brindó su punto de vista en relación al hecho concreto, “No digo que toda iniciativa de tomar contacto con otras personas, sea acoso”, pero “en el ámbito laboral siempre hay una relación desigual, entre un empleado y un superior, y no se trata de arruinarle la vida a nadie, solo de poner las cosas en su lugar”.Asimismo, el abogado dijo que hay un solo fin en esa denuncia ante la Justicia Laboral, “No queremos ningún tipo de gratificación laboral, que no dependa pura y exclusivamente de su desempeño laboral de mi defendida”, dijo para concluir.