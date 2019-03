Un grupo de afiliados de ATE denunciaron agresión, de parte de un sector del oficialismo del gremio estatal, cuando los primeros pretendieron impugnar una asamblea que se estaba realizando en Ushuaia.

En el mismo sentido señaló que “ nos presentamos e impugnamos la asamblea porque se estaba haciendo a escondida de los afiliados. ATE tiene más de 1500 afiliados en la ciudad de Ushuaia y participaron no más de 30 en esa asamblea, por esa razón presentamos la impugnación y cuando lo estábamos haciendo en la mesa de entrada, como corresponde, se acercó Carlos Córdoba a patotear e insultar a Daniel Moreno ”.

En ese mismo sentido manifestó que “entendemos que esto hay que llevarlo a la instancia judicial, de todas maneras decimos que la justicia no termina resolviendo absolutamente nada. En otros casos arman causas para exonerar o para ensuciar a los candidatos opositores y en este caso hace más de dos años que no se avanza, hay complicidad con funcionarios del Gobierno de la provincia y no han hecho absolutamente nada”, insistió.

Paulo Baiz, delegado gremial, integrante de ANUSATE y secretario General de una de las CTA, comentó lo sucedido señalando que “Como afiliados de ATE nos presentamos a impugnar la asamblea que fue convocada para el día de la fecha a las 10:00 de la mañana, la convocatoria se publicó a escondidas en uno de los diarios más importantes de la ciudad de Ushuaia. La convocatoria fue hace dos días, cuando tenía que haberse publicitado 10 días antes de la asamblea y después del congreso”, explicó Baiz.Dijo que la agresión fue porque Moreno, quien es vicepresidente del Centro de Jubilados de ATE, “había hecho la denuncia en la fiscalía de Estado por el tema de la estafa con las viviendas” y señaló que “en ese momento fue cuando alguien que estaba con él (por Carlos Córdoba), uno de sus patoteros, se acercó y directamente le pegó dos trompadas en la cara a Daniel”.Baiz confirmó que resolvieron “radicar una denuncia penal, porque no vamos a permitir que esto suceda. Recordamos que, hace no más de un año, un compañero se quitó la vida a causa de las estafas que ocurrieron con esas viviendas y no vamos a permitir que ni un solo compañero más sufra ningún tipo de apriete mafioso de parte de estos tipos”, remarcó.