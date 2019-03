Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia adelantaron un “panorama laboral complicado”, la presidenta Claudia Fernández observó que “hoy a los comercios se les hace difícil tomar la decisión de dejar gente sin trabajo, porque muchos de los empleados se ponen la camiseta de los locales”.

Por último Fernández fue consultada sobre la implementación de una posible flexibilización laboral , para lo cual indicó que “puede ser una alternativa, pero hay que ser muy cuidadosos con esto, creo que hay trabajarlo en conjunto con toda la sociedad para buscar el bien común”, concluyó la titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia.

Puntualizó que “llevamos 15 meses de caídas en las ventas, la verdad que es mucho tiempo para sostener la actividad, a pesar de que hemos hecho promociones permanentes”. Apuntó que “el mayor costo e influencia de precios en la provincia es el concepto de aporte, tenemos la carga tributaria más fuerte del país llegando casi al 80%”.En este sentido sostuvo que “este año tuvimos mucho turismo, que no gastó en la medida que se esperaba, sí movilizó un poco la plaza teniendo en cuenta la crisis que estamos atravesando, donde ya llevamos 15 meses de caídas en las ventas, la verdad que es mucho tiempo para sostener la actividad, hemos hecho promociones permanentes, se activo el sistema de cuotas con el programa Ahora 12, pero no hay un despegue de la economía”, sentenció.Asimismo aclaró que “esto no significa que estamos en desacuerdo con los sueldos que estamos pagando”.En un mensaje directo a quienes toman las decisiones respecto de estos planteos expresó que “estamos haciendo lo posible para solucionar esto, espero que nos entiendan, queremos seguir manteniendo los puesto laborales”, remarcó.La titular de la Cámara de Comercio anticipó que “la semana que viene tenemos previsto una reunión con la gobernadora y esperemos poder avanzar en posibles soluciones”.