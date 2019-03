El Ministro de Gobierno Jose Luis Alvarez dio por finalizadas las negociaciones con el sindicato docente, a partir de la decisión de convocar a un paro por 72 horas y manifestó que esto habilita al Ejecutivo a dar el aumento por decreto. El aumento se va a liquidar en dos tramos, el primero del 14% mediante boleta complementaria este mismo mes, y el 23% total con los haberes de marzo. El funcionario pidió tranquilidad a los docentes, que recibirán el pago “en tiempo y forma” y reclamó “racionalidad” a los dirigentes gremiales, ante una realidad crítica en la provincia que fuerza al estado a atender la demanda social.

“Esta propuesta es inviable y la oferta del 23% está en consonancia con las posibilidades de la provincia y con el resto de las provincias de la Argentina, también con la Municipalidad de Ushuaia y con el aumento del sector metalúrgico”, sostuvo. “Para nosotros el paro significa que se han terminado las negociaciones”, mientras se continuará hoy con el resto de los gremios estatales.

Reclamo de “racionalidad”:

simplemente me han tildado de mentiroso por la escala que se publicó, esa es la comunicación oficial que tengo del sindicato y yo he contestado al sindicato docente que la única verdad es la realidad: cuando se abonen los salarios se van a dar cuenta de que eso es lo que vamos a pagar. Yo no voy a entrar en una dialéctica de confrontación y los docentes pueden tener la tranquilidad de que vamos a pagar los salarios en tiempo y forma

Para Álvarez el diálogo lo cortó el gremio, no el gobierno : “Si los sindicatos convocaron a un paro de 72 horas, significa que no tienen intenciones de dialogar. Para nosotros la negociación implica la posibilidad de sentarse en una mesa, pero sin medidas de fuerza. Las 72 horas de paro implican la imposibilidad de continuar y para nosotros la negociación está cerrada por la decisión del sindicato de llamar a medidas de fuerza. En este momento está cerrada por decisión del sindicato y nosotros vamos a dar el aumento del 14% este mes por boleta complementaria y del 23% con los haberes de marzo”, concluyó.

Por FM Del Pueblo, explicó que el gobierno hizo pública la nueva grilla salarial “para que los docentes pudieran saber cuál es el monto que se propone, a fin de que al momento de decidir si rechazan o no la propuesta, tuvieran la información pertinente. Finalmente lo rechazaron y convocaron a una medida de fuerza, dando por finalizadas las negociaciones, porque una medida de fuerza es contraria a la negociación paritaria”, subrayó.Con un paro de 72 horas decretado, “no habrá más reuniones paritarias con el sector docente. Ya está rechazada la oferta y desisten de sentarse. Una medida de fuerza indica que no hay voluntad de diálogo y es un mecanismo para lograr el objetivo que pretenden, que es un aumento del 135%”, criticó.Por FM La Isla, el funcionario se refirió a la complejidad que surge cada año con el inicio de clases y pidió racionalidad a los gremios. “Es una controversia que se viene repitiendo hace diez años y no podemos comenzar las clases normalmente. Hay una realidad social en la Argentina y necesitamos ponerle el hombro a la situación. Los jóvenes ven nuestro ejemplo y cómo resolvemos nuestros conflictos, y necesitamos que la juventud entienda que en momentos de dificultades hay que poner compromiso con la sociedad”, expresó.“Nosotros vamos a garantizar el pago del aumento del 14% a los docentes a través de una boleta complementaria, y en el mes de abril, con los haberes de marzo, se va a pagar el 23%, de acuerdo a las planillas que han sido publicadas y es lo que efectivamente va a percibir cada docente. Esta es la decisión que ha sido comunicada a la gobernadora y ella es la que tiene la última palabra”, dijo.Destacó que “los trabajadores tienen estabilidad laboral en este momento en que están cerrando fábricas, hay problemas en Badisur, en Audivic, en Australtex, en todas las metalúrgicas y la gobernadora está luchando denodadamente para que se conserven los puestos de trabajo. Los comercios cierran, las industrias cierran, y en este contexto estamos discutiendo si le damos el 135% a los docentes o el 23%, que es lo que podemos pagar”, enfatizó, considerando desmedida la pretensión del SUTEF.“Cuando fijamos un piso salarial, lo hicimos porque había trabajadores del sector público que no llegaban a comer a fin de mes. Me pregunto dónde está la solidaridad de clase de la que hablan los sindicatos –cuestionó el ministro-. Estamos hablando de llevar un plato de comida a la mesa de los trabajadores. Estamos pasándola mal y la solidaridad bien entendida empieza por dar al otro de lo que tengo, no lo que me sobra. Hoy estamos conteniendo la realidad social del sector privado, que se cae, tratando de darle un mayor poder adquisitivo al sector público, dentro de las posibilidades reales y sostenibles en el tiempo, al costo que sea”, sentenció.