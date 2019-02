Un vuelco se registró en la ruta 3 en inmediaciones del Paso Garibaldi, dejando como resultado importantes daños sobre el vehículo siniestrado y su único ocupante ileso. Un automovilista fue quien dio aviso al personal policial sobre un despiste en la Ruta Nacional N° 3 en cercanías del Paso Garibaldi. De inmediato se traslada al lugar un móvil policial, informando que se trataba de un vuelco.

Bruno Montarce Domenech

Cabe destacar que en el sitio se encontraba personal de Defensa Civil Provincial y personal de Gendarmería Nacional a cargo del Sargento 1° Leonardo Coria, quienes asistieron en primera medida al conductor y único ocupante, quienes de igual modo solicitaron la presencia de la ambulancia de Lago Escondido.

Allí los uniformados se entrevistaron con(27), quien manifestó que producto de una mala maniobra, volcó el vehículo que conducía marca Peugeot, modelo Partner dominio AC142TG, y debido a ello no padecía ningún tipo de lesión.Al arribar el móvil sanitario el conductor del rodado fue asistido y como no revestía ningún tipo de lesión, la unidad de emergencia se retiró del lugar. Asimismo, el conductor por sus propios medios solicito una grúa particular y quedaba a la espera, dejando constancia que el rodado no obstaculizaba la calzada.