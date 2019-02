El acuerdo Bertone-Vuoto-Perez a punto de romperse, luego que el vicegobernador Juan Carlos Arcando, impulsado por un sector del peronismo manifestara sus intenciones de ser candidato a intendente de Ushuaia, luego que se conociera que desde la gestion municipal de La Campora se sostuviera que las elecciones municipales se deberían realizar en Mayo antes que comience la época invernal, la que de acuerdo al clima podría sepultar las intenciones releccionistas de Walter Vuoto de mantenerse en el cargo por otros cuatro años mas.

Otro de los temas que generan conflicto entre Bertone y Vuoto, es la definición de la fecha de elecciones provinciales para elegir gobernador y legisladores deberia realizarse entre mayo y julio de este año, separadas entre tres y cinco meses de las presidenciales del 27 de octubre, de acuerdo al artículo 202 de la Constitución fueguina las elecciones generales “en ningún caso podrán coincidir con las nacionales”, y que, además, deberán anticiparse “por lo menos en tres meses”

En cambio, voceros del municipio de Ushuaia sostienen que ellos prefieren votar en mayo

Por su parte el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, no descarta hacer un anuncio “en las próximas horas” si no prosperan las tratativas con el gobierno. Asimismo, Vuoto, referente de La Cámpora pero aliado de Bertone en términos electorales, también busca su reelección en el cargo, lo mismo que Queno en Tolhuin.

La decisión del actual vicegobernador de manifestarle a sus allegados sus intenciones de presentarse como candidato a intendentes, se conocieron luego de las ultimas encuestas realizadas, donde el actual intendente no supera el 25 por ciento de intención de voto a pesar de gastar mas cuarenta millones de pesos anuales solo en concepto pauta publicitaria e incorporar más de 250 nuevos agentes a la estructura municipal y acrecentar la deuda publica del municipio.Ante este panorama, la gobernadora Rosana Bertone deberia convocar a la elección donde se pondrá en juego su propia reelección en el cargo, como máximo el domingo 21 de julio.Además de las estrategias electorales de cada sector, el acuerdo busca disminuir la cantidad de elecciones diferentes que podría tener el distrito en un mismo año.Según fuentes del gobierno provincial, Bertone prefiere que se unifique la elección provincial con las municipales para alguna fecha de julio.Desde el entorno de Bertone deslizaron que la gobernadora se tomará “hasta el último día” para hacer el anuncio, y que incluso podría realizarlo recién el 1 de marzo, durante la apertura del año legislativo. Desde el Ejecutivo dijeron que no ven con agrado que se desdoblen las elecciones municipales y provinciales, puesto que intuyen que esto haría caer el acuerdo político entre Bertone y Vuoto.A su vez el intendente de Río Grande (Forja) Gustavo Melella, juega sus propias fichas: no tiene contacto con el gobierno provincial porque él mismo será candidato a gobernador por la oposición y deberá aguardar el anuncio de Bertone, además de fijar la fecha para los comicios municipales en su ciudad.Ante este panorama y ante la posibilidad que desde la municipalidad de Ushuaia se decida a adelantar para Mayo el llamado a elecciones, el actual vicegobernador Arcando ya salió públicamente a convocar a una mesa inicial de diálogo para empezar elaborar en un plan integral para los próximos 20 años en Ushuaia.Mientras desde La Cámpora le exige a Vuoto que retome el diálogo con Gustavo Melella quien tiene sobradas posibilidades de ser electo Gobernador en las próximas elecciones y sostienen que Bertone lo único que hace es atarlo a un acuerdo con el Peronismo Federal de Pichetto y Massa.