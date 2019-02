El ministro de Gobierno, José Luis Álvarez anticipo que desde el Ejecutivo Provincial se analiza expulsar a extranjeros con antecedentes y que ademas delinquen, tal como en su momento realizo por decreto la provincia de Chubut y que luego fue desestimado por ser competencia del Gobierno Nacional y violar la Constitucion Nacional . Pero el funcionario provincial admitió que el tema está en estudio por pedido de la Gobernadora, sostuvo que puede ser “una buena herramienta para cuidar a la ciudadanía”.

Llamativa postura del Gobierno Provincial puesto que la expulsión de país de los extranjeros es competencia del Gobierno Nacional y de Migraciones, no de la provincia y si bien el decreto por parte del gobernador de Chubut tuvo un efecto mediático instantáneo, ya desde el Gobierno Nacional se informo que el mismo es anti constitucional y de competencia nacional, incluso recordando que son varios los pedidos para expulsar extranjeros que se encuentran en Tierra del Fuego y fueron vinculados a hechos delictivos.

El Gobierno de la Provincia no descarta emitir una legislación similar a lo que se dictó en la provincia de Chubut por decreto, mediante la cual se buscará tener potestad de expulsar a extranjeros que delinquen o que intenten residir en Tierra del Fuego teniendo antecedentes penales en otra jurisdicción.En ese sentido señaló que “entendemos que debemos cuidar nuestra provincia de aquellas personas que no vienen a trabajar a nuestra provincia, sino que vienen a delinquir". Además consideró que "una política migratoria, si cuida al patrimonio y a la gente y al bienestar, no tiene nada de malo porque tenemos que cuidar a nuestra gente".Asimismo Álvarez sostuvo que "". Recordó que en su momento "le pasó a Diego Maradona cuando no lo dejaron ingresar a Japón. Uno no puede decir que él iba a cometer un delito pero tenía antecedentes y ante la posibilidad de generar peligro en esa sociedad, decidieron no ingresar".Por último el Ministro dijo que "nosotros vamos avizorando una postura de ir protegiendo a la ciudadanía y me parece que es una herramienta, que utilizada, lo que va hacer es proteger a la ciudadanía".