La policía investiga una llamada recibida por un empleado de la provincia donde ofrecían supuestos beneficios económicos por parte del gobierno a cambio del pago de honorarios.

La persona es citada a la sede bancaria para supuestamente acreditar identidad y posteriormente pedir el pago de un beneficio por la gestión realizada.

La investigación está radicada en el Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo de la Jueza María Cristina Barrionuevo.

Ante tal situación se recuerda a todos los ciudadanos que:

El modus operandi de la estafa consiste en llamados telefónicos por parte de una persona que se haría pasar por personal de gobierno y en otros vinculado a un Estudio Juridico de la ciudad.La denuncia ya fue presentada ante la Policía, quienes se encuentran investigando la maniobra delictiva para identificar el origen de la llamada y al responsable de la misma.El gobierno no informa telefónicamente sobre montos económicos. No se solicita reuniones fuera de las oficinas de gobierno. Todas deberán realizarse en sede oficial. No se cobran ningún tipo de honorarios por gestiones para realizar ante gobierno. La entrega de documentación de datos personales, en caso de ser requerida, deberá ser presentada en cualquiera de las sedes oficiales de gobierno. Todos los trámites son gratuitos.