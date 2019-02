Cuánto hablaron en el Congreso los cinco diputados nacionales por Tierra del Fuego en 2018 los cuales siguen con la modalidad de expresarse mediaticamente en la provincia pero cuando van a las sesiones solo piden la palabra, cuando van al baño o tiene que pedir un café, manteniéndose en silencio en la mayoría de las sesiones.

Martin Perez

Matias Rodriguez

Ana Luz Carol

Pero si es baja la presencia de los diputados del FPV, en materia discursiva, peor aun es la de los dos diputados nacionales por Tierra del Fuego del oficialismo nacional, puesto que tanto Hector Stefani , como Gaston Roma , ambos del PRO no pronunciaron ni una sola palabra en todo el 2018, siendo parte de los 19 diputados mudos del Congreso Nacional. Gaston Roma ademas igualo el récord establecido anteriormente por la diputada Ana Luz Carol que tambien estuvo dos años sin emitir ni una sola palabra .

Carlos Gaston Roma

Héctor Stefani

Los diputados por el Frente Para la Victoria (FPV),ocupo el lugar 102 con (3150 palabras),ocupo el lugar 120, entre los que mas hablo con (2642 palabras) ylugar 155 con (1552 palabras), en conjunto en todas las sesiones del 2018 los tres integrantes de La Campora dijeron 7344 palabras en totalEn el extremo opuesto de los muditos fueguinos se encuentra el diputado Emilio Monzó que fue el que más habló, un opositor ocupó el segundo lugar del ranking y la izquierda completó el podio.En este contexto, el que más palabras expresó fue, como suele suceder, el titular del cuerpo, Emilio Monzó. Sus 41.842 palabras contrastan con las 64.007 de 2017, pero sirvieron para mantenerlo al tope del ranking elaborado por el Indice de Calidad Legislativa elaborado en base a las versiones taquigráficas de la Cámara. Como siempre aclaramos, el presidente de la Cámara de Diputados es en general el que más habla, pues es el encargado de dar la palabra y eso suma. El año pasado lo hizo en más de 1.300 oportunidades, y en cada una de esas intervenciones suma cada vez un mínimo de ocho palabras.Los diputados de la izquierda suelen aprovechar el recinto al máximo, por eso suele vérselos al tope de los conteos. De hecho, los últimos dos años diputados de ese sector habían sido los que más hablaron en el recinto después del titular del cuerpo: Néstor Pitrola en 2016 y Juan Carlos Giordano en 2017. En 2018 resultó segundo, como dijimos, Agustín Rossi, pero el tercer lugar fue para una diputada trotskista, Romina Del Plá, que expresó 29.840 palabras.Llamó la atención que este año el titular del interbloque oficialista, Mario Negri, tercero el año anterior, haya ocupado el año pasado el sexto lugar. Acá juegan la cantidad de sesiones en minoría del año pasado, cuatro, de las que obviamente el jefe del oficialismo no tomó parte. Otro dato: en el debate sobre el aborto, no fue el encargado del cierre del debate por parte del oficialismo.De tal manera, solo dos legisladores oficialistas se ubicaron entre los diez primeros lugares, otros tantos kirchneristas y dos de la izquierda. De todos esos, los únicos que no presiden bancadas o monobloques (o la Cámara) son Kicillof y Araceli Ferreyra.Los presidentes de comisiones importantes suelen tener mucho espacio de exposición. Por eso la jujeña Gabriela Burgos, titular de Legislación Penal, aparece en el 25° lugar (9.478) y Daniel Lipovetzky, quien preside nada menos que Legislación General, cabecera de un tema como el aborto, fue 26° (9.317). Luciano Laspina, titular de la estratégica Comisión de Presupuesto, fue 46° (7.030).El vicepresidente 2° de la Cámara, Luis Petri, fue 83° (4.477); Facundo Moyano 87° (4.239); el presidente del bloque Pro, Nicolás Massot 90° (3.859), y Elisa Carrió fue 94° (3.532).Cuando hay debates de esos en los que todos quieren participar -como en este caso el del aborto- hablan muchos legisladores que en otros casos tal vez no hubieran participado nunca en el año. Fue así que solo 19 legisladores se quedaron callados todo el año esta vez, contrastando con los 30 del año anterior. De todos estos, la mayoría son oficialistas: 13, diez del Pro.Porque muchas veces deben obedecer la consigna de no hablar para no extender las sesiones, o para no encender los debates. O incluso para no decir cosas “inconvenientes”, como deslizó ante uno de los legisladores que aparecieron “en cero”, y que se quejó porque no lo dejaron hablar en la sesión del Presupuesto 2019.1°) Monzó, Emilio 41.842 palabras2°) Rossi, Agustín Oscar 34.933 palabras3°) Del Plá, Romina 29.840 palabras4°) Kicillof, Axel 21.592 palabras5°) Camaño, Graciela 21.344 palabras6°) Negri, Mario Raúl 20.225 palabras7°) Del Caño, Nicolás 19.686 palabras8°) Kosiner, Pablo Francisco 18.426 palabras9°) Contigiani, Luis Gustavo 17.543 palabras10°) Ferreyra, Araceli 16.308 palabras11°) Solá, Felipe Carlos 16.244 palabras12°) Ramón, José Luis 13.941 palabras13°) Carmona, Guillermo Ramón 12.995 palabras14°) Lavagna, Marco 11.424 palabras15°) Moreau, Leopoldo Raúl 11.287 palabras16°) Arroyo, Daniel Fernando 11.171 palabras17°) Filmus, Daniel 10.954 palabras18°) Brügge, Juan Fernando 10.513 palabras19°) Doñate, Claudio Martín 10.260 palabras20°) Lousteau, Martín 10.119 palabras21°) Alume Sbodio, Karim 10.095 palabras22°) David, Javier 10.094 palabras23°) Moreau, Cecilia 10.057 palabras24°) Bossio, Diego Luis 9.810 palabras25°) Burgos, María Gabriela 9.478 palabras26°) Lipovetzky, Daniel Andrés 9.317 palabras27°) De Mendiguren, José Ignacio 9.000 palabras28°) Solanas, Julio Rodolfo 8.953 palabras29°) Bianchi, Ivana María 8.894 palabras30°) Gioja, José Luis 8.582 palabras31°) González Seligra, Nathalia 8.438 palabras32°) Frana, Silvina Patricia 8.151 palabras33°) Donda Pérez, Victoria 8.146 palabras34°) Ramos, Alejandro 8.087 palabras35°) Vallejos, Fernanda 8.033 palabras36°) Martínez, Norman Darío 8.026 palabras37°) Moisés, María Carolina 7.967 palabras38°) Llaryora, Martín Miguel 7.778 palabras39°) Rodenas, Alejandra 7.539 palabras40°) Horne, Silvia Renee 7.511 palabras41°) Bahillo, Juan José 7.487 palabras42°) Grosso, Leonardo 7.433 palabras43°) Pereyra, Juan Manuel 7.366 palabras44°) Saadi, Gustavo Arturo 7.365 palabras45°) Zottos, Andrés 7.356 palabras46°) Laspina, Luciano Andrés 7.030 palabras47°) Pastori, Luis Mario 6.925 palabras48°) Raverta, María Fernanda 6.829 palabras49°) Tailhade, Luis Rodolfo 6.637 palabras50°) Vallone, Andrés Alberto 6.560 palabras51°) Volnovich, Luana 6.441 palabras52°) Siley, Vanesa 6.350 palabras53°) Martiarena, José Luis 6.201 palabras54°) Tundis, Mirta 6.122 palabras55°) Castagneto, Carlos Daniel 6.109 palabras56°) Grana, Adrián Eduardo 6.038 palabras57°) Soria, María Emilia 6.004 palabras58°) Cerruti, Gabriela 5.997 palabras59°) Lospennato, Silvia Gabriela 5.939 palabras60°) Cabandié, Juan 5.910 palabras61°) Selva, Carlos Américo 5.900 palabras62°) Passo, Marcela Fabiana 5.784 palabras63°) Snopek, Alejandro 5.781 palabras64°) Yedlin, Pablo Raúl 5.721 palabras65°) De Ponti, Lucila María 5.678 palabras66°) Pietragalla Corti, Horacio 5.651 palabras67°) Yasky, Hugo 5.644 palabras68°) Macha, Mónica 5.642 palabras69°) Grandinetti, Alejandro Ariel 5.618 palabras70°) Espinoza, Fernando 5.611 palabras71°) Iglesias, Fernando Adolfo 5.535 palabras72°) Carrizo, Ana Carla 5.387 palabras73°) Quetglas, Fabio José 5.305 palabras74°) Franco, Jorge Daniel 5.262 palabras75°) Miranda, Pedro Rubén 5.199 palabras76°) Kirchner, Máximo Carlos 5.131 palabras77°) Muñoz, Rosa Rosario 4.801 palabras78°) Castro, Sandra Daniela 4.755 palabras79°) Estévez, Gabriela Beatriz 4.729 palabras80°) Sapag, Alma Liliana 4.665 palabras81°) Suárez Lastra, Facundo 4.540 palabras82°) Pitiot, Carla Betina 4.489 palabras83°) Petri, Luis Alfonso 4.477 palabras84°) Martínez, Silvia Alejandra 4.436 palabras85°) Ziliotto, Sergio Raúl 4.399 palabras86°) Cleri, Marcos 4.249 palabras87°) Moyano, Juan Facundo 4.239 palabras88°) Carro, Pablo 4.235 palabras89°) Cresto, Mayda 4.049 palabras90°) Massot, Nicolás María 3.859 palabras91°) Ciampini, José Alberto 3.664 palabras92°) Basterra, Luis Eugenio 3.659 palabras93°) Alonso, Laura V. 3.574 palabras94°) Carrió, Elisa María 3.532 palabras95°) Pertile, Elda 3.522 palabras96°) Mercado, Verónica 3.498 palabras97°) Leavy, Sergio Napoleón 3.436 palabras98°) Najul, Claudia 3.366 palabras99°) Bragagnolo, Sebastián 3.215 palabras100°) Schmidt Liermann, Cornelia 3.205 palabras101°) Zamarbide, Federico Raúl 3.200 palabras103°) Alvarez Rodríguez, María Cristina 3.118 palabras104°) Garré, Nilda Celia 3.099 palabras105°) Brítez, María Cristina 3.088 palabras106°) Ginocchio, Silvana Micaela 3.058 palabras107°) Igon, Santiago Nicolás 3.050 palabras108°) Austin, Brenda Lis 3.013 palabras109°) Menna, Gustavo 2.895 palabras110°) Incicco, Lucas Ciriaco 2.884 palabras111°) Scioli, Daniel 2.833 palabras112°) Rach Quiroga, Analía 2.812 palabras113°) Asencio, Fernando 2.812 palabras114°) Mendoza, Mayra Soledad 2.801 palabras115°) Vigo, Alejandra María 2.801 palabras116°) Rauschenberger, Ariel 2.786 palabras117°) Campos, Javier 2.725 palabras118°) Polledo, Carmen 2.723 palabras119°) Tonelli, Pablo Gabriel 2.656 palabras121°) Olmedo, Alfredo Horacio 2.629 palabras122°) Cano, José Manuel 2.617 palabras123°) Santillán, Walter Marcelo 2.611 palabras124°) Vázquez, Juan Benedicto 2.589 palabras125°) Cassinerio, Paulo Leonardo 2.569 palabras126°) Salvarezza, Roberto 2.565 palabras127°) Soraire, Mirta Alicia 2.542 palabras128°) Allende, Walberto Enrique 2.533 palabras129°) Enríquez, Jorge Ricardo 2.482 palabras130°) Nazario, Adriana Mónica 2.458 palabras131°) Avila, Beatriz Luisa 2.454 palabras132°) Flores, Danilo Adrián 2.452 palabras133°) Pretto, Pedro Javier 2.427 palabras134°) Ocaña, María Graciela 2.369 palabras135°) Ruiz Aragón, José Arnaldo 2.347 palabras136°) Villalonga, Juan Carlos 2.250 palabras137°) Masín, María Lucila 2.245 palabras138°) Larroque, Andrés 2.198 palabras139°) Olivares, Héctor Enrique 2.143 palabras140°) Rosso, Victoria 2.121 palabras141°) Taboada, Jorge 2.069 palabras142°) Rista, Olga María 2.064 palabras143°) Amadeo, Eduardo Pablo 2.039 palabras144°) Brizuela Del Moral, Eduardo 1.944 palabras145°) Huss, Juan Manuel 1.942 palabras146°) Goicoechea, Horacio 1.921 palabras147°) Borsani, Luis Gustavo 1.886 palabras148°) Baldassi, Héctor 1.727 palabras149°) Marcucci, Hugo María 1.709 palabras150°) Derna, Verónica 1.701 palabras151°) Romero, Jorge Antonio 1.677 palabras152°) Morales, Flavia 1.677 palabras153°) Echegaray, Alejandro Carlos 1.667 palabras154°) Fernández, Carlos Alberto 1.642 palabras156°) Mestre, Diego Matías 1.548 palabras157°) Hernández, Martín Osvaldo 1.539 palabras158°) Félix, Omar Chafi 1.532 palabras159°) Hummel, Astrid 1.510 palabras160°) Villa, Natalia Soledad 1.459 palabras161°) López Koenig, Leandro 1.446 palabras162°) Banfi, Karina 1.438 palabras163°) Montenegro, Guillermo 1.433 palabras164°) Frizza, Gabriel Alberto 1.431 palabras165°) Schlereth, David Pablo 1.424 palabras166°) Bazze, Miguel Angel 1.406 palabras167°) Villavicencio, María 1.403 palabras168°) Pérez, Raúl Joaquín 1.309 palabras169°) Del Cerro, Gonzalo 1.285 palabras170°) Llanos Massa, Ana María 1.257 palabras171°) Riccardo, José Luis 1.242 palabras172°) Fernández Langan, Ezequiel 1.194 palabras173°) Gayol, Yanina Celeste 1.185 palabras174°) Regidor Belledone, Estela 1.151 palabras175°) Brambilla, Sofia 1.142 palabras176°) Garretón, Facundo 1.135 palabras177°) Di Stéfano, Daniel 1.116 palabras178°) Medina, Gladys 1.102 palabras179°) Campagnoli, Marcela 1.064 palabras180°) Lotto, Inés Beatriz 1.054 palabras181°) Wechsler, Marcelo Germán 1.048 palabras182°) Lacoste, Jorge Enrique 1.043 palabras183°) Nanni, Miguel 1.033 palabras184°) Aicega, Juan 1.025 palabras185°) Fernández Patri, Gustavo 1.014 palabras186°) López, Juan Manuel 986 palabras187°) Orellana, José Fernando 949 palabras188°) Russo, Laura 932 palabras189°) Furlán, Francisco Abel 915 palabras190°) García, Alejandro 908 palabras191°) Terada, Alicia 900 palabras192°) Mendoza, Josefina 896 palabras193°) Monfort, Marcelo Alejandro 876 palabras194°) Delú, Melina Aída 873 palabras195°) Wisky, Sergio Javier 870 palabras196°) Caselles, Graciela María 865 palabras197°) Morales, Mariana Elizabet 858 palabras198°) Acerenza, Samanta María 843 palabras199°) Scaglia, Gisela 836 palabras200°) Buil, Sergio Omar 809 palabras201°) Ricci, Nadia Lorena 807 palabras202°) Medina, Martín Nicolás 799 palabras203°) Correa, Walter 797 palabras204°) Wolff, Waldo Ezequiel 791 palabras205°) Cantard, Albor Angel 780 palabras206°) Kroneberger, Daniel Ricardo 778 palabras207°) Arce, Mario Horacio 774 palabras208°) Bevilacqua, Gustavo 769 palabras209°) Dindart, Julián 769 palabras210°) Maquieyra, Martín 622 palabras211°) Carrizo, María Soledad 659 palabras212°) Massetani, Vanesa Laura 657 palabras213°) Matzen, Lorena 644 palabras214°) Martínez Villada, Leonor María 637 palabras215°) Reyes, Roxana Nahir 618 palabras216°) Sahad, Julio Enrique 604 palabras217°) Herrera, Luis Beder 577 palabras218°) Monaldi, Osmar Antonio 571 palabras219°) Oliveto Lago, Paula Mariana 529 palabras220°) Molina, Karina Alejandra 512 palabras221°) Wellbach, Ricardo 492 palabras222°) Benedetti, Atilio Francisco 488 palabras223°) Pastoriza, Mirta Ameliana 474 palabras224°) Sierra, Magdalena 468 palabras225°) Grande, Martín 463 palabras226°) Vera González, Orieta Cecilia 444 palabras227°) Macías, Oscar Alberto 443 palabras228°) Cáceres, Eduardo Augusto 375 palabras229°) Peñaloza Marianetti, María F. 375 palabras230°) Huczak, Stella Maris 357 palabras231°) Navarro, Graciela 288 palabras232°) González, Alvaro Gustavo 255 palabras233°) Urroz, Paula Marcela 66 palabras234°) Infante, Hugo 56 palabras235°) González, Josefina Victoria 8 palabras236°) Neder, Estela Mary 6 palabras237°) Abdala de Matarazzo, Norma -Ansaloni, Pablo Miguel -Ayala, Aída Beatriz -Berisso, Hernán -Bucca, Eduardo -Carambia, Antonio José -De Pedro, Eduardo Enrique -Flores, Héctor -Fregonese, Alicia -Guerín, María Isabel -Hers Cabral, Anabella Ruth -Ledesma Abdala de Zamora, Claudia -Lehmann, María Lucila -Mosqueda, Juan -Núñez, José Carlos -Piccolomini, María Carla -Rodríguez, Rodrigo Martín -Torello, Pablo -1.113.745 palabras2017: 1.169.074 palabras2015: 628.877 palabras2013: 885.294 palabras2011: 432.574 palabras2009: 748.842 palabras2007: 712.749 palabras