El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Oscar Martínez, develó que “quieren dar de baja 300 empleados permanentes, prescindir de los discontinuos y analizan suspender a su personal durante los meses de abril y mayo”. Asimismo, el dirigente sindical consideró que la decisión de la empresa “es un quiebre del acuerdo de 2017, es una ruptura absoluta”.“Hace unos diez días surgió esta novedad en BGH que venía planteándose desde diciembre y que tiene que ver con que no hay producción para marzo. Ahora se le suma la novedad de que no habría producción en abril y mayo por lo que la empresa plantea retiros voluntarios para reducir su planta laboral”, develó.“Es una realidad muy dura, difícil que no escapa de lo que hemos venido diciendo desde 2015 porque este tipo de políticas implementadas trae desocupación, achique de salarios y la pérdida de muchísimas fuentes laborales”, reseñó y a su vez, aseguró: “”.Ante ello, reveló que “realizamos un congreso de delegados que nos facultó a mantener reuniones en Buenos Aires intentando lograr una alternativa de contención para la totalidad de los trabajadores. Vamos a defender los puestos de trabajo y los derechos laborales que están amenazados por la avanzada del Gobierno nacional con la flexibilización laboral”.“La pretensión de los empresarios choca contra el acuerdo de 2017 que muchos cuestionaron y que ahora, últimamente, en las asambleas se da una reivindicación de esa herramienta como objeto para defender los puestos de trabajo”, ponderó.Para finalizar, Oscar Martínez precisó que “nosotros creemos que la vigencia del acuerdo impide avanzar en despidos, pero también es cierto que necesitamos recomponer los salarios, porque quedaron muy atrasados. Tenemos la experiencia y las ganas de dar esa discusión y vamos a hacerlo”.