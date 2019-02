El vicegobernador Juan Carlos Arcando sorprendió con expresiones públicas vinculadas con sus aspiraciones a la intendencia de Ushuaia, cuando tanto allegados a la gobernadora Bertone como al intendente Vuoto, dan por hecho el acuerdo electoral en el que buscarán la reelección, con el diputado Martín Pérez como candidato a intendente de Río Grande, para completar el esquema de la alianza entre el PJ y La Cámpora.

Arcando afirmó que quisiera llegar a la intendencia de Ushuaia para “devolverle todo lo que le ha dado, trabajar para todos los que han llegado en el último tiempo y reconocer el trabajo de los pioneros de la provincia”.Aclaró por FM La Isla que sus expresionestodavía, pero advirtió que se debe avanzar en un proyecto que contemple un plan estratégico para la provincia y las tres ciudades, y no un acuerdo meramente electoralista.Consultado sobre el frente provincial encabezado por Bertone, Vuoto y Martín Pérez, advirtió que “. En 2015 llegamos a la gobernación y recuperamos municipios que no teníamos, por eso no hay que descartar nada en política y todo se puede conversar. Luego de que se conozca la fecha, vamos a hablar seriamente”, indicó.. Hay que trabajar no sólo en buscar acuerdos sino el consenso para un proyecto de provincia que pueda tener continuidad y que sea una política de estado a seguir. No se trata de buscar una unidad simplemente para ganar una elección, sino que hay que buscar la unidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Yo aspiro a un proyecto de provincia, un proyecto de ciudad, y que no sea solamente una cuestión electoralista”, cuestionó.Por FM del Pueblo redobló la apuesta y manifestó que, del frente provincial,. Ahí va a empezar el tema de los distintos acuerdos políticos que se puedan llevar adelante. Yo fui concejal de la ciudad de Ushuaia, fui legislador, y siempre planteé que la ciudad necesita tener un plan estratégico a cinco, diez, quince y veinte años. Tenemos que sentarnos todos los sectores de nuestra sociedad. No podemos estar trabajando en forma permanente sobre el hoy, sino que hay que empezar a tener políticas de estado”, reiteró., pensando en el crecimiento que va a tener la ciudad y hacer las proyecciones”, instó.Ante la insistencia sobre una posible postulación, respondió que “l, porque quiero devolverle a la ciudad todo lo que me ha dado. Por eso trabajo a destajo en el cargo que tengo como vicegobernador, para devolverle a esta provincia todo lo que me ha dado desde hace 41 años. Quiero trabajar para todos los que han llegado este último tiempo, pero también trabajar y reconocer el trabajo que han hecho los pioneros en esta provincia”, dijo, marcando una diferencia sustancial que apunta al voto más conservador de la capital fueguina.Respecto de la unidad con el kirchnerismo a nivel nacional, se pronunció a favor. “Yo propicio que todos estemos dentro de un mismo espacio, traccionando todo lo que tengamos que traccionar para lograr la unidad que necesitamos, para poder recuperar el país, no para un partido político, sino recuperar la Argentina para mejorar la calidad de vida, porque estos últimos años realmente han sido muy duros.. Hay que trabajar por la unidad y necesitamos ir todos juntos para mejorar la calidad de vida de cada uno de los argentinos”, propició.