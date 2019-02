La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un principio de acuerdo con AFARTE para una recomposición salarial de los trabajadores del sector de un 24% que será abonado en tres tramos: un 15% en marzo, un 4% en julio y un 5% en septiembre.

Por otra parte, entre otros puntos se respeta el acuerdo de régimen de suspensión de Aires del Sur hasta el mes de agosto manteniendo el 100% del sueldo de bolsillo.

Por otro lado, el acuerdo contemplaría la habilitación del retiro voluntario, aunque excepcionalmente las empresas desvincularían aquellos empleados calificados como “ausentistas” habituales, no sin antes dar la discusión con el cuerpo de delegados; todas estas condiciones hasta julio del 2020.También que los 47 mil pesos otorgados el año pasado a modo de paliativo por no contar con pauta salarial, no deberán ser devueltos durante el transcurso de este año como se había acordado inicialmente.