La UOM Seccional Rio Grande presentó un informe pormenorizado sobre las empresas que están en situación de crisis en el norte de la provincia.

EL INFORME DE LA UOM DE LAS DIFERENTES EMPRESAS

El Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, Oscar Martínez, encabezó un acto donde planteó un panorama desolador para las industrias electrónicas para el presente año. No descartaron convocar a un paro de actividades. Además, la UOM presentó un completo informe sobre la situación de los operarios, las suspensiones, falta de insumos para producir y la imposibilidad de reingreso a las plantas de los PPD.El dirigente planteó “esta lamentable realidad de nuestra industria, por la misma razón llamamos a la unidad de los trabajadores no solo metalúrgicos sino de cada uno de los sectores que hoy están siendo afectados, tenemos que defender lo que tanto nos costó construir”.** Aire del Sur: Cuenta con 97 trabajadores de los cuales 82 son permanentes y 15 PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de regreso y a partir del 21 de enero los trabajadores permanentes se encuentran en su período vacacional y a partir del 25 de febrero estarán suspendidos hasta el 10 de marzo inclusive con una prolongación flexible hasta el mes de agosto.** Brightstar: Cuenta con 424 trabajadores de los cuales 31 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso. Mientras que los trabajadores permanentes no cuentan con un panorama alentador ya que la empresa sigue planteando suspensiones y la desvinculación de trabajadores.** Grupo Digital: Cuenta con 254 trabajadores de los cuales 58 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 4 de marzo inclusive.** SOLNIK: Cuenta con 77 trabajadores de los cuales 14 son PPD. Hoy hay 4 PPD sin fecha de ingreso.** Grupo Radio Victoria: Cuenta con 378 trabajadores de los cuales 30 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso.** BGH: Cuenta con 830 trabajadores de los cuales 130 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso. Los trabajadores permanentes están con suspensión. La empresa informó que no tendría actividad en marzo y que pretende reducir el personal.** Electro Fueguina: Cuenta con 283 trabajadores de los cuales 36 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso y el personal permanente se encuentra suspendido desde el 21 de enero hasta el 1 de marzo inclusive.** Audivic: Cuenta con 73 trabajadores que solo están a la espera del cobro de algunos equipos de aire acondicionado que pudieron vender ya que hay un abandono rotundo de parte de la empresa.