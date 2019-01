Policías de Tierra del Fuego reclaman aumento salarial, dicen que no reciben aumento desde el 2015 y que se encuentran con sueldos debajo de la línea de pobreza, criticas a la Jefatura, la Secretaria de Seguridad y a la gestión Bertone por la situación.

“La mayor parte de nuestra fuerza está condenada a vivir en situación de pobreza. Tenemos agentes que no solo tienen pocas horas para descansar y disfrutar de sus familias, agregó, sino que además llegan a su casa con los bolsillos casi vacíos”, agregó.

No alcanza ni para la canasta del Indec : De acuerdo a la última línea de pobreza publicada por el Indec, vigente a noviembre del año pasado, una familia tipo necesitaba más de 25.200 pesos para no caer debajo de a línea de la pobreza. Sin contar alquiler, ni los mayores precios de la Patagonia (la canasta que mide el Indec es para Capital y Gran Buenos Aires), ni tampoco la ficción según la cual -eso dice el Indec- una familia de 2 adultos y 2 niños comen con 10.123 pesos mensuales, o 337 pesos diarios.

Con casi tres mil efectivos entre los que se encuentran en actividad y los retirados de la fuerza que cobran sueldos que no alcanzan y a modo de ejemplo exhiben recibos de sueldo de 23.000 y 36.600 pesos respectivamente.Un jefe policial quien pidió reserva de su nombre manifestó que. Pero la aceleración de la inflación -160% e a nivel nacional en los últimos tres años-, más la decisión de Bertone de no otorgar aumento, produjeron una epidemia de empobrecimiento entre las fuerzas policiales.. Además, si no sumara horas adicionales, que suman 4.337 pesos en ese caso, tendría un sueldo por debajo de los 20.000 pesos, un dinero que no le alcanza ni siquiera a un trabajador soltero, ni en Tierra del Fuego, ni en otras provincias donde todo es más barato.Como se apuntó antes, siempre con precios del organismo nacional para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Con la actualización a cierto realismo económico, y los precios de Tierra del Fuego, tampoco alcanza para policías fueguinos que superan el escalafón inicial.. Según el Indec, la provincial más austral de la Argentina tiene 10% de pobres, pero las políticas salariales de Bertone con respecto a los estatales han logrado que la situación real duplique ese número.