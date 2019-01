La posible instalación de salmoneras en el Canal Beagle y el reclamo para que esto no ocurra por los riesgos que podria traer, genera rechazo a nivel local se desarrolló un movimiento que nuclea desde agentes de turismo y hoteleros hasta chefs y ambientalistas, que se oponen al proyecto.

El Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca, pero apenas enviaron un paper de un hoja con información básica. Algo similar ocurrió en Tierra del Fuego, donde explicaron que no habrá declaraciones hasta que finalice el estudio

Ellos dicen que estudian la capacidad de carga, que no es otra cosa que saber cuántos bichos se pueden meter

Las granjas:

Esta metodología que se busca importar es vieja. Fue creada hace más de tres décadas y hoy existe una alternativa más segura. Esa fue una de las principales razones por las que los científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) -que depende del Conicet- rechazaron participar de los estudios de los gobiernos de Argentina y Noruega en el Canal de Beagle.

Razones

El escape de salmones

Muy lejos de la perspectiva chilena y el proyecto en Argentina, Washington sufrió en 2017 un escape de entre 160 mil y 263 mil salmones Atlántico de un centro de engorde de la empresa Cooke en Puget Sound. Ocho meses después, las autoridades detectaron salmones exóticos a 108 kilómetros de allí . Todo terminó con una ley que prohibió su cultivo en el Estado una vez que se venzan las actuales concesiones. ¿El objetivo? Proteger las especies nativas.

¿La consecuencia?

La enorme mayoría de los salmones rosados que consumen los argentinos no son rosados, sino blancos. La apariencia es fruto del uso de colorantes. Vienen de unas jaulas instaladas en el el mar, al sur de Chile, donde la salmonicultura tiene décadas.Según la presidente de la Fundación Mane'kenk, Nancy Fernández, Noruega aportará apenas 25 mil dólares al proyecto, mientras que otros 95 mil los abonará el gobierno fueguino para la investigación. ". Un estudio de factibilidad no es un estudio de impacto ambiental", aclaró. Y remarcó que la salmonicultura "afectaría el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas al que adhirió Argentina".La salmonicultura incluye tres proyectos en uno. Comienza con la llamada piscicultura, que se realiza en tierra y con agua dulce, lo que busca reproducir el ciclo natural del salmón, que se inicia en los ríos y continúa en el mar. En general, se crean lagunas artificiales, aunque ha habido experiencias en sitios naturales.Y luego, cuando se cosechan, los salmones se transportan en wellboats hacia las plantas de proceso, una etapa que -como se verá- tampoco está exenta de polémicas.", explicó el investigador Gustavo Lovrich.: Los salmónidos exóticos que se escapan de las granjas depredan especies nativas de insectos, crustáceos, moluscos y peces. Las fugas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en Chile, ya que muy pocas especies (apenas algunas aves y el lobo marino de un pelo) depredan sobre los salmones.Casi no hay estudios sobre el tema. El más grande hasta el momento lo hicieron en 1995 científicos y estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), quienes determinaron que durante un año, entre 1994 y 1995, se escaparon 4 millones de salmones cerca de Puerto Montt. A su vez, una investigación del Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores determinó que el 20% de los fugados contenían peces nativos en sus estómagos.En el caso de Tierra del Fuego, la provincia tiene una vasta experiencia en la introducción de especies exóticas. La más conocida es el castor, pero no es la única.. Al final al conejo se lo eliminó con el virus de la mixomatosis que se importó desde Inglaterra y Alemania, y hoy queda el zorro gris, que depreda a especies autóctonas.Unas 30 mil hectáreas de bosque nativo destruidas, lo que equivale a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los árboles del bosque patagónico, lengas, ñires, coihues y guindos, tienen un crecimiento muy lento, no rebrotan y no suelen sobrevivir a las inundaciones. Y si las resisten, los castores usan esa madera para reforzar sus construcciones."El sedimento que viene de los salmones y de la alimentación se acumula en el fondo, las bacterias empiezan a reciclarlo y ese metabolismo demanda mucho oxígeno. La salmonicultura, entonces, produce fondos sin oxígeno y a las centollas no les gusta", explicó. "A su vez, para matar al piojo de mar, a los salmones los bañan en un pesticida llamado cipermetrina, que mata a todo el plancton, lo que incluye a las larvas de centolla. El efecto es local, pero si tenés muchas jaulas y los baños son frecuentes, todo alrededor se muere, incluidas las especies comerciales, como la centolla o el mejillón", advirtió.En esa línea, para la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego la mera presencia de las granjas de cultivo afectará los paseos por el Canal de Beagle. "Siempre son bienvenidas las inversiones, pero no estamos de acuerdo con las industrias que afectan a otras. El impacto visual de las jaulas sería horrible para los que van a los faros, a la isla a los pájaros o a la de los pingüinos, a lo que habría que sumar el impacto ambiental. Nuestro mayor atractivo es el recurso natural. No podemos perder ese objetivo", planteó a Infobae el ex presidente del ente y actual miembro de la Comisión Directiva, Marcelo Lietti.A unos 70 kilómetros de su restaurante está Puerto Almanza, el pueblo más austral del país, donde la mayoría de sus pobladores vive de la pesca artesanal de centolla, mejillones y otros moluscos. "Nadie nos dice nada, no hay información, no sabemos qué van a hacer, pero lo que nos contaron los hermanos chilenos es que las salmoneras le van a hacer daño al medioambiente y a las centollas", se indignó Diana Méndez.Si avanza el proyecto en Tierra del Fuego, se supone que falta mucho tiempo para que avance. Tendrían que haber llamados a licitación, estudios de impacto ambiental, audiencias públicas, etcétera. Pero al menos hasta ahora no hay debate, porque no hay un ida y vuelta.El conflicto de fondo es serio y tiene que ver con el tipo de desarrollo que se busca. La salida cortoplacista suele ser más fácil y siempre está a la vista. Y para los que gobiernan es una tentación.